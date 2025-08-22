Los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, continúan avanzado.

En territorio tricolor, los estadios Azteca, Akron y BBVA acogerán 13 partidos, incluyendo la inauguración en el Coloso de Santa Úrusula, que hará historia al ser el primero en albergar tres mundiales (1970, 1986 y 2026).

En Estados Unidos, 11 ciudades como Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles y Dallas albergarán 78 partidos, con la Final en el MetLife Stadium. Canadá, con Toronto y Vancouver, será sede de 13 encuentros.

Los tres países han invertido en renovaciones para garantizar comodidad y accesibilidad para los millones de aficionados esperados. Por ello, cada día que pasa los temas en torno a la justa mundialista cada son mayores y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también comienza a contagiarse de la fiebre del Mundial que apenas comienza.

De hecho, el mandatario estadounidense protagonizó este viernes un momento que llamó la atención de varios aficionados sobre su deseo de que el trofeo de la Copa Mundial se quede en su país.

Y es que Trump tuvo una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien bromeó sobre la posibilidad de quedarse con la presea, al menos en lo que comienza el torneo.

El curioso momento sobre quedarse con el trofeo mundialista ocurrió durante el anuncio que realizó el propio Donald sobre la fecha del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026.

El acto, celebrado este viernes en el Despacho Oval de la Casa Blanca, contó con la presencia del jefe de la FIFA, el vicepresidente JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El Mundial 2026, que se disputará en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio, será el más grande de la historia con 48 equipos participantes.

A falta de que sea confirmado por la FIFA, el sorteo para definir los grupos se llevará a cabo el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington, un recinto que Trump visitó previamente para supervisar las obras de remodelación.

¿Qué fue lo que dijo Donald Trump sobre la posibilidad de quedarse con el trofeo?

Durante la ceremonia, Infantino le entregó a Trump el icónico trofeo de la Copa del Mundo, señalando que solo los "ganadores" como él y Lionel Messi, quien levantó el trofeo en 2022, tienen el privilegio de tocarlo.

"Teniendo en cuenta que es usted, por supuesto, un ganador, la puede tocar", dijo Infantino con una sonrisa.

Trump, fiel a su estilo, no dejó pasar la oportunidad y preguntó: "¿Me lo puedo quedar?".

Vale la pena recordad que Trump ya ha hecho lo mismo con el trofeo del Mundial de Clubes celebrado este verano en Estados Unidos.