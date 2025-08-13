En 2008, José Ramón Fernández, quien a lo largo de su trayectoria en los medios de comunicación se ha caracterizado por sus críticas hacia Televisa y su influencia en el futbol mexicano, dejó sorprendidos a muchos al aparecer como invitado en el programa 'Punto de Partida', conducido por Denise Maerker.

La ocasión no era menor: Hugo Sánchez, quien es considerado por muchos aficionados y especialistas como el mejor jugador de todos los tiempos del futbol mexicano, había sido despedido como entrenador de la Selección Mexicana tras el desastre en el Preolímpico de Carson, un episodio que marcó un punto bajo en la historia del Tri.

Aquella ocasión, la Selección Sub 23 de México fue eliminada en el torneo de Concacaf rumbo a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. En un partido decisivo contra Haití, el 16 de marzo de 2008, México necesitaba una victoria por al menos cinco goles para avanzar a semifinales. Aunque ganó 5-1, el equipo falló más de diez oportunidades claras de gol, erró un penal y no supo capitalizar que Haití terminó con nueve jugadores. Este resultado selló el destino de Hugo Sánchez como técnico.

En el programa, 'Joserra' no escatimó en críticas. y tundió duramente al 'Penta' al calificarlo como un "fracaso espectacular del futbol mexicano".

¿Qué fue lo que dijo José Ramón Fernández en el programa de Televisa?

“Hugo es un personaje polémico, yo lo hubiera dejado en España, no lo hubiera traído a México jamás, él viene de un fracaso terrible”, afirmó Fernández al cuestionar el entorno del exjugador y su gestión al frente del Tri, destacando que, aunque brilló como goleador en el Real Madrid, su paso por la Selección Mexicana fue decepcionante.

“Cuando vino a la Selección Mexicana no pasó nada con Hugo Sánchez, en tres Mundiales de futbol metió un solo gol”, sentenció Joserra, recordando conflictos con figuras como Javier Aguirre y Tomás Boy, y desmitificando la figura de 'Hugol'

“Hugo era un gran rematador, (Jorge) Valdano decía: ‘yo tiraba la pelota al área y aparecía Hugo y remataba’, era un acróbata. No era un gran jugador de futbol, era un gran rematador, un gran goleador”, explicó Joserra.

El comentarista no se detuvo en Sánchez, también apuntó contra la Selección Mexicana en general, a la que calificó como un “equipo inflado” que “no gana nunca nada”, para reventar al exdelantero.

"La Selección Mexicana es un equipo de futbol inflado casi siempre, que no gana nunca nada: Y estamos dale y dale con campañas de patrioterismo terribles: '¡Vamos, México!' y no ganamos... Y la gente dice: '¿qué pasa? ¿no que éramos tan buenos y teníamos cinco, 10, 15 jugadores en Europa? ¿No que tenemos al tal Hugo Sánchez que era un fenómeno y un mito... Hugo Sánchez es un fracaso espectacular del futbol mexicano... como entrenador, como jugador triunfo en el Real Madrid, no en México", sentenció ante la mirada de Maerker, Carlos Monsiváis y Javier Alarcón.