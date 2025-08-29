La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció en su conferencia matutina de este viernes que no conservará el boleto que le obsequió Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para la inauguración de la Copa del Mundo 2026.

México hará historia al ser el primer país en albergar un Mundial de futbol por tercera ocasión, tras las ediciones de 1970 y 1986.

El Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, será el escenario del partido inaugural el 11 de junio de 2026, donde la Selección Mexicana enfrentará a un rival aún por definir.

El sorteo que determinará los enfrentamientos se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 en Washington, D.C.

¿A quién planea obsequiar el boleto inaugural del Mundial 2026?

Sheinbaum planea ceder este boleto, correspondiente a la fila 001 del Estadio Banorte, a una niña o joven apasionada por el futbol que no tenga la oportunidad de asistir a un evento de esta magnitud.

“Contenta, ayer vino el presidente de la FIFA. 11 de junio, la inauguración en el Estadio Banorte, la inauguración del Mundial, ya falta poco. Sí, me dio un boleto de fila 001. No sé, fíjense que estoy pensando en dárselo a una niña, a una joven que le guste el fútbol, que no tiene oportunidad de asistir al estadio”, expresó la mandataria.

México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes de este torneo, que promete ser un espectáculo global y Sheinbaum destacó la trascendencia de este evento y el impacto que tendrá en nuestro país.

“Cerca de seis billones de personas, seis mil millones de personas. Vamos a decir, es el espectáculo que más se ve. La Ciudad de México tiene el orgullo de ser por tercera vez, recibir la inauguración de un Mundial. Entonces, va a ser un momento muy importante para México”, dijo.

El Mundial 2026 generará una importante derrama económica en México. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) estima la creación de 24 mil empleos y una inversión de 200 millones de dólares en la renovación de los estadios Azteca, Akron y BBVA.

Estas sedes albergarán 13 partidos, incluyendo los de la Selección Mexicana hasta los Octavos de Final, siempre y cuando el equipo dirigido por Javier Aguirre lidere su grupo en la fase inicial.

La expectativa es alta, no solo por el impacto económico, sino por la oportunidad de mostrar al mundo la hospitalidad y alegría del pueblo mexicano, como resaltó Sheinbaum.

“Como siempre, el pueblo de México es generoso, alegre, entonces, va a ser algo muy, muy bonito para el país”.