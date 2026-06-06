El Papa León XIV apareció con la camiseta de la Selección Mexicana y aprovechó un encuentro con periodistas para compartir un mensaje de unidad a pocos días del arranque del Mundial 2026, torneo que tendrá como una de sus sedes principales a México.

La imagen del pontífice con la indumentaria del representativo nacional llamó la atención en redes sociales y medios internacionales, luego de que la corresponsal de N+, Valentina Alazraki, le entregó la playera durante el vuelo que trasladó al líder de la Iglesia católica de Roma a Madrid, donde cumple una visita pastoral.

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La prenda corresponde al uniforme oficial que utilizará el combinado mexicano en su presentación dentro de la Copa del Mundo frente a Sudáfrica, encuentro previsto para el próximo 11 de junio y que representa el inicio de una nueva ilusión para el cuadro tricolor.

Durante la conversación, León XIV resaltó el significado del deporte en un contexto internacional y lo relacionó con la intención de oración impulsada por la Iglesia católica para este mes, enfocada en los atletas y el impacto positivo de sus actividades.

Durante el vuelo hacia España, el papa León XIV saludó a periodistas y ahí Valentina Alazraki le hizo la entrega de la playera de la selección de México con el nombre del Pontífice. #SábadosDeFORO con @karlaiberia | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/1BYZhVQ8aM — N+ FORO (@nmasforo) June 6, 2026

"La oración de este mes es para los deportistas y la importancia del deporte. Deseo a todos una competición que ayude a fomentar la unidad en el mundo; de que veamos que el deporte puede unir a todos, con la disciplina, con el juego, pero sobre todo con la seriedad y el sacrificio", expresó.

El tema del Mundial de futbol también abrió espacio para una pregunta sobre sus preferencias deportivas de cara al certamen internacional. Sin inclinarse por alguna selección en particular, el Papa respondió con humor y recordó la ausencia de algunos equipos históricos.

"Perú no juega, Italia no juega, pero hay algunos países pequeños por ahí que de hecho lograron entrar. Vamos a ver", comentó.

El pontífice nació en Estados Unidos, aunque parte importante de su trayectoria religiosa se desarrolló en Perú, donde sirvió como obispo de la diócesis de Chiclayo. Su aparición con la camiseta mexicana ocurre en la antesala de una competencia que reunirá a millones de aficionados.