El Fenerbahçe de Turquía anunció este viernes la destitución de su entrenador, José Mourinho, tras no lograr la clasificación a la fase de grupos de la Liga de Campeones.

La decisión, comunicada en un breve comunicado oficial, llega apenas dos días después de la eliminación del equipo ante el Benfica, con un resultado global de 1-0 a favor de los portugueses tras un empate sin goles en la ida y una derrota en Lisboa.

Este revés supone un duro golpe para el club de Estambul, que no conquista el título de la liga turca desde 2014, y para el mexicano Edson Álvarez, quien aún no debuta con el equipo.

Álvarez, quien llegó al Fenerbahçe en el verano de 2024 con la expectativa de disputar la Champions League bajo la dirección de uno de los técnicos más reconocidos del mundo, enfrenta ahora un panorama incierto.

El mediocampista, conocido por su paso exitoso en el Ajax y su rol clave en la Selección Mexicana, no ha podido debutar oficialmente.

La salida de Mourinho agrava la situación para el mexicano, ya que 'El Machín' llegó a Turquía por petición del estratega.

Mourinho, quien asumió el cargo en junio de 2024, no logró los resultados esperados. A pesar de su exitoso historial, que incluye dos títulos de Champions League con el Porto y el Inter de Milán, además de trofeos con el Chelsea y el Real Madrid, su etapa en Turquía estuvo marcada por controversias.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

En abril, el técnico protagonizó un altercado al agarrar la cara del entrenador del Galatasaray tras perder un derbi en la Copa de Turquía. Además, dos meses antes, fue sancionado con cuatro partidos de suspensión y una multa por acusar a los árbitros turcos de favorecer al Galatasaray, al que señaló diciendo: "El cuarto árbitro, y a través de él, todos los árbitros turcos, favorecen al Galatasaray".

La eliminación en la Champions League fue el detonante para la salida de Mourinho, quien no pudo cumplir con el objetivo principal del club: regresar a la élite europea.

El Fenerbahçe, que invirtió fuertemente en su plantilla con fichajes como el de Álvarez, ahora deberá buscar un nuevo entrenador para liderar el proyecto.

Mientras tanto, los aficionados del Fenerbahçe lamentan un nuevo capítulo de decepciones.