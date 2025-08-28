Los Mundiales de futbol han sido el escenario de algunos de los momentos más espectaculares en la historia del deporte, y los goles anotados en estas citas globales son prueba de ello. Desde definiciones individuales llenas de genialidad hasta jugadas colectivas que rozan la perfección, cada torneo ha dejado postales imborrables que trascienden generaciones.

La Copa del Mundo reúne a los mejores jugadores del planeta, y es en este torneo donde emergen instantes de inspiración que desafían las expectativas. Goles que combinan creatividad, precisión y audacia han definido finales, cambiado el rumbo de partidos y marcado la memoria de los aficionados.

Cada edición del Mundial aporta nuevas joyas que se suman al legado de este deporte, mostrando la evolución del juego y la capacidad de los futbolistas para sorprender al mundo.

Lee también: ¿TUDN perdería a una de sus estrellas consagradas? Fox sería su nuevo destino

México, como participante constante en los Mundiales, también ha contribuido con su cuota de magia en forma de goles memorables. La Selección Mexicana ha regalado momentos de gran calidad, con anotaciones que reflejan el talento y la garra del futbol tricolor.

¿Cuáles son los 10 mejores goles de la Selección Mexicana en la historia de los Mundiales?

Manuel Negrete (1986)

En el Mundial de México 1986, Negrete dejó una huella imborrable con un gol de antología contra Bulgaria en los Octavos de Final. En el minuto 34, en el Estadio Azteca, recibió un pase de Javier Aguirre en el borde del área, controló el balón con el pecho y, sin dejarlo caer, ejecutó una tijera espectacular que se clavó en el ángulo superior del arco rival.

La precisión, la acrobacia y la belleza de este gol no solo aseguraron la victoria mexicana por 2-0, sino que también se convirtieron en un símbolo de orgullo nacional, que fue elegido como el mejor gol en la historia de la Copa del Mundo.

Jared Borgetti (2002)

En el Mundial de Corea-Japón, Jared Borgetti marcó un gol icónico contra Italia durante el último partido de la Fase de Grupos, el 13 de junio en el Estadio Oita.

Al minuto 34, tras un centro preciso de Cuauhtémoc Blanco desde la izquierda, Borgetti, con una técnica impecable, se elevó en el área giró el cuello y conectó un espectacular cabezazo que se coló del otro lado de la portería defendida por Gianluigi Buffon, dejando sin opciones al arquero italiano.

Este gol, nominado por la FIFA como uno de los mejores del torneo, puso a México con la ventaja mínima en el marcador. A minutos del final, Del Piero igualó los cartones (1-1).

Giovani Dos Santos (2014)

En el partido de Octavos de Final del Mundial de Brasil 2014, Giovani dos Santos marcó un gol memorable para México frente a Países Bajos.

Corrían 48 minutos del encuentro cuando, tras un despeje de la defensa holandesa, Dos Santos controló el balón fuera del área con gran técnica, se acomodó y sacó un potente disparo de zurda que se coló en el ángulo inferior izquierdo del arco defendido por Jasper Cillessen.

El gol desató la euforia entre los aficionados mexicanos, poniendo a su selección en ventaja momentánea, pues Países Bajos remontaría en los minutos finales con el famoso '#NoEraPenal'.

Marcelino Bernal (1994)

En el Mundial de Estados Unidos 1994, Marcelino Bernal escribió su nombre en la historia del futbol mexicano con un golazo frente a Italia en el tercer partido de la Fase de Grupos, el 28 de junio en el RFK Memorial Stadium de Washington.

Al minuto 57, tras un saque de banda por la izquierda, el balón llegó a Carlos Hermosillo, quien lo cedió a Bernal; este, con gran visión, se quitó a un defensor y, desde fuera del área, desató un potente disparo de derecha que se coló rasante y con gran velocidad en la portería de Gianluca Pagliuca, empatando el marcador 1-1.

Este gol, celebrado con euforia por la afición, aseguró el pase de México a Octavos de Final como líder del "Grupo de la Muerte".

Luis García (1994)

En el Mundial de Estados Unidos 1994, Luis García marcó un gol crucial para México en el partido contra Irlanda, correspondiente a la Fase de Grupos, el 24 de junio en el Citrus Bowl de Orlando.

Al minuto 42, tras una triangulación entre Marcelino Bernal y Carlos Hermosillo, García recibió el balón afuera del área, se perfiló con rapidez y, con un potente disparo cruzado de derecha, venció al portero irlandés Pat Bonner, abriendo el marcador para el 1-0.

Este gol, que desató la alegría de la afición mexicana bajo el intenso calor de Florida, fue clave para la victoria final de 2-1, consolidando el camino de México hacia los Octavos de Final.

Cuauhtémoc Blanco (1998)

En el Mundial de Francia 1998, Cuauhtémoc Blanco fue el héroe del partido contra Bélgica, disputado el 20 de junio en el Parc Lescure de Burdeos, durante la Fase de Grupos.

Al minuto 62, Ramón Ramírez desbordó por el costado izquierdo y metió un centro al otro lado del área chica; ahí, Blanco se encontró con el balón, y en un movimiento aéreo se extendió para chocar con la pierna izquierda y vencer al portero belga Filip De Wilde. El tanto representó el empate en el marcador, luego de que el Tricolor se había puesto con dos goles abajo en la primera mitad.

Hirving Lozano (2018)

En la Copa Mundial de Rusia 2018, el 'Chucky' Lozano fue el verdugo de la selección de Alemania en el primer partido de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos, disputado en el Estadio Olímpico de Luzhnikí, el 17 de junio.

Al minuto 35, tras un rápido contraataque iniciado por Javier "Chicharito" Hernández, Lozano recibió el balón por la banda izquierda, encaró a la defensa alemana, amagó con maestría para quitarse a Mesut Özil y, con un disparo cruzado de derecha, venció al portero Manuel Neuer, desatando la euforia de los aficionados mexicanos.

Sinha (2006)

El 11 de junio de 2006, Antonio Naelson se convirtió en el primer futbolista naturalizado que anota un gol con México en Mundiales.

Pocos lo consideran al hablar de golazos, pero fue un gran cabezazo con potencia para un elemento que mide solo 1.64. En esa jugada fue el propio Sinha el que inició el ataque tras pasar el balón a Mario Méndez, quien desde la banda derecha metió un pase al corazón del área donde el atacante se elevó para rematar con la testa y sellar el tercer gol en la victoria de 3-1 sobre Irán.

Gerardo Torrado (2002)

El 9 de junio en el Estadio Miyagi, México enfrentó su segundo juego de Fase de Grupos del Mundial de Corea-Japón ante la selección de Ecuador, donde Gerardo Torrado dio muestra de su talento para disparar a media distancia

Cuando el marcador se encontraba empatado a un tanto por bando, luego de los goles de Agustín Delgado y Jared Borgetti, el jugador mexicano deslumbró con un zapatazo de pierna zurda que se interno en el ángulo inferior izquierdo del portero ecuatoriano y darle el triunfo al tricolor.

Luis Hernández (1998)

El 29 de junio, durante el Mundial de Francia, el 'Matador' marcó un gol memorable por lo que significaba para México al ponerse al frente ante los alemanes.

Eran los Octavos de Final, en el Stade de la Mosson de Montpellier, y al minuto 47, tras un pase de Cuauhtémoc Blanco, Hernández se quitó de encima a dos defensores germanos para meterse hasta el área chica y mandar la pelota al fondo de las redes. Más tarde el propio Luis Hernández tuvo la oportunidad de poner el segundo en la cuenta, pero entregó la pelota al guardameta rival y Alemania logró la remontada.