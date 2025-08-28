El comentarista deportivo David Faitelson ha creado en los últimos años distintas rivalidades con sus compañeros y excolegas, esto producto de sus polémicos comentarios respecto a ciertos temas pero también por la forma de dirigirse a cada uno de ellos.

A partir de su "traición" a José Ramón Fernández y posterior salida de ESPN con dirección a TUDN, los comentarios por parte de varios excompañeros no se han hecho esperar, tampoco por parte de aquellos que convivieron de cerca con él, uno de ellos es Juan Pablo Fernández quien ha aprovechado cada oportunidad que tiene para señalarlo.

La tensión y conflicto entre Faitelson y el hijo de José Ramón Fernández tienen su origen en una serie de eventos que fracturaron la relación profesional y personal entre el periodista de Televisa y Joserra, extendiéndose a la familia Fernández, particularmente a Juan Pablo.

La relación entre José Ramón Fernández y David Faitelson, quienes trabajaron juntos durante décadas en TV Azteca y ESPN, se deterioró mayormente luego de que Faitelson decidiera unirse a TUDN.

En mayo de 2025, José Ramón llamó a Faitelson “sicario de la información” durante una emisión de Futbol Picante en ESPN, en el contexto de la descalificación del León del Mundial de Clubes por multipropiedad.

Faitelson respondió en redes sociales con acusaciones graves, afirmando que José Ramón tuvo problemas de adicción a la cocaína durante su etapa final en TV Azteca, lo que generó una fuerte controversia.

Desde entonces, Juan Pablo ha intensificado el conflicto con críticas directas a Faitelson. En agosto de 2025, lo acusó de hipocresía por criticar eventos de boxeo entre influencers y luego participar como conductor en el evento 'Supernova Strikers', donde fue abucheado por el público.

Pero eso no fue todo, ahora Juan Pablo Fernández volvió a contraatacar y lanzó un reto directo a David, a quien esta dispuesto a enfrentar en una pelea de boxeo.

¿Qué fue lo que dijo Juan Pablo Fernández sobre pelear con David Faitelson?

De hecho fue a propósito del 'Supernova Strikers' que Juan Pablo decidió cantarle un tiro al periodista de TUDN. Durante una charla en el canal de YouTube 'La People’s League Caliente' el hijo de Joserra aseguró que podría subir al ring si lo ponen contra Faitelson.

Tras ver las acciones de la pelea que sostuvieron el Escorpión Dorado y Franco Escamilla en el evento, Juan Pabló Fernández lanzó el reto sin dudarlo.

"Sí (se aventaría). Yo reto a Faitelson, pero creo que no se puede, tendría yo que engordar (risas). Sería imposible emparejar el peso con ese mastodonte, es un dinosaurio, pin... Barney", dijo el vástago de Joserra.