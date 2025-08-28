La industria de los medios deportivos en México vive un momento de transformación, con movimientos que están reconfigurando el panorama televisivo.

La competencia entre las principales cadenas ha alcanzado niveles sin precedentes, y Fox emerge como un "jugador" clave al apostar por talento de primer nivel para consolidar su presencia en el mercado.

La reciente adquisición de Caliente TV por parte de Fox Corporation ha fortalecido su catálogo de transmisiones, incluyendo eventos de gran relevancia como la Liga MX Femenil, la Champions League y la Premier League, lo que ha generado una revolución en su programación deportiva.

Esta estrategia incluye la incorporación de figuras reconocidas que aportan experiencia y carisma a la pantalla. Nombres como Raúl Orvañanos, Rafael Puente, Jair Pereira, Alonso Cabral y Alberto García Aspe ya forman parte del renovado equipo de Fox, que busca captar a una audiencia ávida de contenido deportivo de calidad.

Estos fichajes han permitido la creación de nuevos programas y una barra de contenidos más robusta, diseñada para competir con las principales cadenas del país. En este contexto de cambios, una nueva incorporación ha generado gran expectativa entre los aficionados y expertos del medio.

¿Quién es el comentarista de TUDN que se cambiaría a Fox?

Según revelaciones recientes, un comentarista estelar con una trayectoria de 25 años en Televisa está a punto de unirse a las filas de Fox, aunque esta noticia aún espera confirmación oficial.

El talento en cuestión es Marco Cancino, uno de los comentaristas con una larga trayectoria en TUDN.

Cancino ha dedicado más de dos décadas a la empresa, donde ha desempeñado roles como jefe de información, reportero en Guadalajara, gerente de contenidos y, actualmente, cronista, analista y conductor de programas estelares del área deportiva de Televisa.

La posible salida de Cancino fue dada a conocer por Juan Pablo Fernández, hijo del legendario periodista José Ramón Fernández, durante una entrevista en las redes sociales de la People’s League.

“El otro Fox, que compró Caliente TV, tiene muchos derechos de futbol. Allí se fueron Orvañanos, Rafael Puente, Marco Cancino y varios comentaristas”, afirmó Fernández.