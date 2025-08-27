En el futbol mexicano, pocos logros resuenan tanto como la medalla de oro conquistada por la Selección Nacional en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Entre los protagonistas de esa gesta destacó un joven talentoso y figura clave en torneos juveniles, cuya carrera lucía un futuro brillante: Jorge 'Chatón' Enríquez.

Sin embargo, en febrero de 2021, el exfutbolista de las Chivas fue una víctima más de la delincuencia, luego de sufrir un robo en su domicilio que lo dejó sin varios de sus objetos preciados.

Entre las pertenencias sustraídas estaba su medalla de oro olímpica.

¿Cómo era en el terreno de juego el Chatón?

El Chatón, nacido el 8 de enero de 1991 en Mexicali, Baja California, destacó como una promesa del futbol mexicano desde su debut con Chivas en el torneo Bicentenario 2010.

Su versatilidad como mediocampista de contención, defensa central y mediocampista ofensivo, junto con su capacidad para recuperar balones y su potente disparo, lo convirtieron en una figura clave en las categorías juveniles de México.

A lo largo de su carrera, además de Chivas, jugó en clubes como León, Santos Laguna, Puebla, Venados, y en el extranjero con Omonia Nicosia de Chipre y Salamanca de España.

Aquel futbolista formó parte de una generación dorada. Su liderazgo lo llevó a levantar el trofeo del Campeonato Sub 20 de la Concacaf 2011, además de brillar en el Torneo Esperanzas de Toulón y los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Sin embargo, su mayor legado fue en Londres 2012, donde integró la Selección Mexicana Sub 23 que logró la primera y única medalla de oro en futbol para México. Bajo la dirección de Luis Fernando Tena, Enríquez fue pieza fundamental.

No obstante, en aquel momento de gloria nunca se imaginó que años más tarde perdería su presea y nunca más la volvería a ver.

El robo ocurrió tras una breve ausencia de Enríquez y su familia de su hogar. Al regresar, encontraron su casa desordenada y objetos de valor, incluida la medalla, desaparecidos.

Entre esas cosas una medalla de otro olímpica que seguramente algún coleccionista comprará y lucirá en sus vitrinas. Pero sé que se el valor no está en la medalla, si no en los recuerdos vividos! Bendigo a esas personas que entraron en mi casa y robaron nada más que cosas! — J. E N R I Q U E Z (@chatonoficial) February 25, 2021

¿Cómo se siente 'Chatón' Enríquez en la actualidad tras sufrir el robo de su medalla de oro?

"Yo estaba jugando en Mérida, estábamos allá mi familia y yo, afortunadamente no estábamos en casa, pero fuimos víctimas de lo que pasa muchas veces en México", recordó el Chatón durante una reciente entrevista con Yosgart Gutiérrez en el pódcast 'El RePortero'.

"Nos sacaron algunas cosas personales, joyas de mi esposa, la medalla, algunos recuerdos, camisas que yo había intercambiado; al final, tesoros invaluables, pero lo que le decía a mi familia y a mis esposa: al final fuimos afortunados de no haber estado, de no haber vivido alguna situación más complicada y ahí quedó", dijo.

"A mi la experiencia no me la quita nadie, el ser medallista olímpico, yo puedo mandar a hacer una y la cuelgo en la pared", aseguró el Chatón, quien buscará al titular de la Conade, Rommel Pacheco, para intentar que le repongan la medalla.