En el futbol mexicano, la portería siempre ha sido una posición privilegiada, con grandes nombres que han dejado huella en la Selección Mexicana.

Cada ciclo mundialista genera un debate intenso sobre quién merece ser considerado el mejor guardameta en la historia del Tri.

Mientras las nuevas generaciones idolatran a Guillermo Ochoa por su trayectoria en Europa, otros defienden a Jorge Campos, el icónico Brody, quien brilló por su versatilidad al alternar entre la portería y la delantera.

Sin embargo, Campos tiene una opinión clara y sorprendente sobre quién ostenta ese título.

Durante una conversación con Nahuel Guzmán, portero de Tigres, Jorge Campos no dudó en señalar al mejor guardameta que, según él, ha tenido México.

¿Quién ha sido el mejor portero de México, según Jorge Campos?

Lejos de autoproclamarse o mencionar a figuras contemporáneas como Ochoa, el Brody rindió homenaje a un nombre que marcó una era: Pablo Larios.

"Ya sabes a quién voy a elegir, ¿entonces para qué me preguntas? A Pablo Larios", afirmó Campos con convicción.

El exguardameta, ahora comentarista de TV Azteca, explicó por qué Larios merece ese reconocimiento.

"No, me tengo que poner de pie por Larios, nadie lo conoce. Ese fildeaba y salía en dónde estaba la pelota lo más alto, el punto más alto, ahí la agarraba, yo no lo logré", confesó.

Campos destacó la habilidad de Larios para anticiparse, su técnica impecable y su estilo único, recordando cómo lo observaba y aprendía de él.

Pablo Larios. FOTO: Especial

"Yo estaba aprendiéndole atrás... Era un fuera de serie, era increíble. Su taza de café y su cigarro en el entrenamiento, entrenaba poco y fildeaba, salía, y era alto, no como yo chaparro", añadió con admiración.

Pablo Larios, figura emblemática de los años 80 y 90, brilló con la Selección Mexicana y clubes como Cruz Azul y Puebla. Su legado, según Campos, trasciende por su capacidad para dominar el área y su carisma, a pesar de no contar con la exposición mediática de los porteros actuales.

De cara al Mundial 2026, la discusión sobre los porteros mexicanos sigue vigente. Luis Malagón y Tala Rangel parecen tener un lugar asegurado bajo el mando de Javier Aguirre.