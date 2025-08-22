Javier Aguirre da lista de convocados para el 'microciclo' del Tri; Germán Berterame es la sorpresa

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, ha dado la sopresa con su primera convocatoria para el 'microciclo' del 25 al 27 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), de cara a la Copa del Mundo 2026.

La lista de 23 jugadores, todos de la Liga MX, destaca por la inclusión de caras nuevas y la ausencia de figuras habituales, reflejo de la intención del Vasco de ampliar su baraja de opciones para los próximos compromisos internacionales.

¿Quiénes son algunas de las sorpresas en el llamado de Javier aguirre?

Entre las sorpresas destaca Germán Berterame, delantero de Rayados, así como Armando González, delantero de Chivas, quien vivirá su primera experiencia con el Tri Mayor.

Otros nombres como Denzell García (FC Juárez), Eduardo Águila (Atlético de San Luis) y Diego Campillo (Chivas) también debutan en una convocatoria que prioriza el talento joven.

La ausencia de Gilberto Mora, de Xolos, quien ha ganado popularidad en los últimos meses, sorprendió a muchos, aunque el motivo es que el jugador se integrará a la Selección Sub 20 para el Mundial de la categoría en Chile.

El 'microciclo' servirá como un laboratorio para Aguirre, quien busca evaluar el potencial de estos futbolistas antes de los amistosos contra Japón y Corea del Sur en septiembre, en Estados Unidos.

Este grupo estará integrado por sangre nueva con algunos nombres conocidos como Luis Romo, Erick Sánchez y Diego Lainez.

Lista de convocados por Javier Aguirre:

Porteros:

Raúl Rangel (Chivas)

Sebastián Jurado (FC Juárez)

Carlos Moreno (Pachuca)

Defensas:

Denzell García (Bravos)

Diego Barbosa (Toluca)

Ramón Juárez (América)

Víctor Guzmán (Rayados)

Eduardo Águila (Atlético de San Luis)

Daniel Aceves (Pachuca)

Gerardo Arteaga (Rayados)

Diego Campillo (Chivas)

Bryan González (Chivas)

Mediocampistas:

Fidel Ambriz (Rayados)

Isaías Violante (América)

Alexis Gutiérrez (América)

Jesús Angulo (Toluca)

Jorge Ruvalcaba (Pumas)

Ozziel Herrera (Tigres)

Diego Lainez (Tigres)

Luis Romo (Chivas)

Erick Sánchez (América)

Delanteros: