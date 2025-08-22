El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes cuándo y dónde se llevará a cabo el sorteo para la fase de grupos del Mundial de futbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Lee también: ¿Quiénes fueron la musas que se ganaron el título de 'la novia del Mundial' en Rusia 2018?

El anuncio tuvo lugar en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en un acto que contó con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el vicepresidente JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, entre otros miembros del Gobierno estadounidense.

El Mundial 2026, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio de ese año, será un evento histórico al contar con 48 equipos, 16 más que en las ediciones disputadas entre 1998 y 2022. Las 16 ciudades sedes de los tres países albergarán los partidos, consolidando el torneo como el más grande en la historia del futbol.

¿Cuándo se llevará a cabo el sorteo del próximo Mundial de la FIFA?

De acuerdo con el mandatario de los Estados Unidos, el sorteo se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy, de Washington. Aún cuando la información no ha sido confirmada por el máximo organismo rector del balompié.

Trump destacó la relevancia del evento, afirmando: "Es un gran honor traer este evento mundial y a este increíble grupo de personas y a estos increíbles atletas, los mejores atletas del mundo, al centro cultural de la capital de nuestra nación".

Antes del anuncio, Trump visitó el Centro Kennedy para supervisar las obras de reacondicionamiento que su Administración está llevando a cabo en el recinto.

Estas mejoras buscan garantizar que las instalaciones estén a la altura de un evento de esta magnitud. El presidente comparó la organización del Mundial con "organizar varios Super Bowl en poco tiempo", subrayando la complejidad y la escala del torneo.

"La Copa Mundial de la FIFA de 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Centro Kennedy le va brindar un arranque fenomenal", aseguró Trump.

Durante el acto, Gianni Infantino le entregó a Trump el trofeo de la Copa del Mundo, en un gesto simbólico que generó un momento distendido. "Teniendo en cuenta que es usted, por supuesto, un ganador, la puede tocar", dijo Infantino, haciendo referencia a que el trofeo solo lo tocan los campeones, como Lionel Messi, quien lo levantó en el Mundial de 2022.