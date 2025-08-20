Edson Arantes do Nascimento es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Nacido en Tres Corações, Brasil, en 1940, su talento lo llevó a conquistar tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970), un récord que lo convirtió en leyenda.

Con el Santos de Brasil y más tarde con el Cosmos de Nueva York, Pelé maravilló al mundo con su habilidad, visión y goles.

Su carisma trascendió el campo, convirtiéndolo en un ícono global del futbol. En México, su participación en el Mundial de 1970, donde Brasil se coronó campeón, dejó una marca imborrable en los aficionados.

Sin embargo, pocos saben que Pelé también jugó en el futbol mexicano, no solo como visitante, sino enfundado en la camiseta de un equipo local.

Esta hazaña ocurrió gracias a una conexión especial entre el astro brasileño y México, orquestada por un amigo cercano que lo trajo a tierras tapatías. Su presencia en un torneo local atrajo multitudes y marcó un momento único en la historia del futbol mexicano.

¿Cuál es el equipo del futbol mexicano en el que jugó Pelé?

En 1975, Pelé participó en un cuadrangular en el Estadio Jalisco, un evento que reunió a cuatro equipos: Chivas, Atlas, Universidad de Guadalajara y el Jalisco. Este último fue el equipo que tuvo el privilegio de contar con el astro brasileño.

Pelé jugó dos partidos con los Gallos, gracias a la amistad entre el brasileño Ney Blanco de Oliveira y el propio Pelé, quien ya militaba en el Cosmos de Nueva York.

Blanco convenció a su compatriota de participar en el torneo, que incluyó una plática ante 40 mil niños en el estadio, además de los encuentros deportivos.

Pelé posa al centro con el equipo Jalisco previo a un partido del cuadrangular disputado en 1975 entre Chivas, Atlas, UdeG y los Gallos. FOTO: Especial

“Pelé jugó en el futbol mexicano, mis colegas no lo saben: ‘es que Pelé sólo jugó en Brasil y Estados Unido’... ¡No, también jugó con un equipo mexicano! Pelé jugó en Guadalajara con el Jalisco en un torneo cuadrangular: Guadalajara, Atlas, Jalisco y UdeG”, recordó el comentarista Roberto Guerrero, cuya voz narró innumerables partidos de Chivas y Atlas.

El cuadrangular tuvo momentos memorables. En el primer partido, Chivas enfrentó a la Universidad de Guadalajara, mientras que el Jalisco, con Pelé, se midieron ante Atlas.

El astro brasileño destacó al anotar un penal en la tanda que dio la victoria al Jalisco sobre Atlas. Sin embargo, en la final, su equipo cayó 2-0 ante la Universidad de Guadalajara.

¡Pudo haber sido jugador de las Chivas!

Curiosamente, el contrato incluía una cláusula que permitía a Pelé reforzar a Chivas en la final si el Jalisco no avanzaba y Chivas vencía a la UdeG. Esto no ocurrió, ya que Chivas perdió su primer encuentro, dejando a Pelé exclusivamente con el Jalisco.