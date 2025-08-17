El 15 de noviembre de 2024, Honduras derrotó 2-0 a México en el Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2024-25.

Sin embargo, más allá del resultado, el encuentro quedó marcado por un violento incidente que dejó al técnico mexicano Javier Aguirre con el rostro ensangrentado, tras ser alcanzado por una lata lanzada desde las tribunas.

Durante el partido, México tuvo oportunidades claras, como una volea de Raúl Jiménez al minuto 21 que se fue por encima del travesaño. Honduras, por su parte, respondió con un disparo de larga distancia de Joseph Rosales al 40’, detenido por una gran atajada de Guillermo Ochoa.

En el segundo tiempo, Luis Palma se convirtió en la figura del encuentro al marcar un doblete. Al 64’, aprovechó un rebote en el área para abrir el marcador con un remate de derecha. Al 79’, tras una conducción por la izquierda y un recorte al centro, selló el 2-0 con un disparo raso.

El partido, intenso y aguerrido, culminó con la victoria de Honduras, pero el foco se desvió hacia un acto lamentable.

¿Cómo fue que Javier Aguirre terminó con una herida en la cabeza?

Al finalizar el encuentro, una lata lanzada desde las gradas impactó la cabeza de Javier Aguirre, provocándole una herida escandalosa.

Las imágenes del “Vasco” con sangre en el rostro dieron la vuelta al mundo, generando indignación.

La Selección Mexicana exigió a la Concacaf medidas inmediatas para sancionar el incidente, que empañó el triunfo hondureño.

¡PESIMA SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN! ❌



Javier Aguirre se llevó un fuerte golpe con una lata de cerveza lanzada desde las gradas lo que provocó que se le abriera la cabeza y terminara sangrando 🇲🇽



NO HAY LUGAR PARA LA VIOLENCIA EN EL FUTBOL #RivalidadAzteca pic.twitter.com/8XT7Dozgfn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 16, 2024

A pesar del impacto, Aguirre mostró profesionalismo en la rueda de prensa. “Es futbol. El partido fue limpio, fue aguerrido, merecieron ganar ellos, no me queda más que felicitarlos. No sé de quejarme, es futbol, un partido más, insisto, hay que reponernos”, declaró el técnico, restando importancia a su herida y enfocándose en la vuelta.

En el juego de vuelta, disputado en el Estadio Nemesio Díez en Toluca, México reaccionó. El Tri, obligado a remontar el 2-0, mostró contundencia y carácter. Raúl Jiménez, con un doblete, lideró la goleada 4-0, acompañado por los goles de Henry Martín y Jorge Sánchez.