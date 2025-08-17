En 2022, el Mundial de la FIFA en Qatar no solo fue escenario de intensos partidos de futbol, sino también de un fenómeno mediático inesperado: Ivana Knoll.

Esta modelo croata, apodada por los internautas en aquel momento como "la novia del Mundial", captó la atención global por su belleza y su valentía al desafiar las estrictas normas de vestimenta del país anfitrión.

Tres años después, muchos se preguntan qué ha sido de ella y cómo ha evolucionado su vida tras alcanzar la fama mundial.

Durante el torneo, Knoll se convirtió en una figura icónica al asistir a los partidos de la selección de Croacia con atuendos que rompían las reglas de Qatar.

Las leyes locales prohibían a las mujeres mostrar el estómago, hombros, rodillas o senos, pero Ivana, también conocida por haber sido Miss Croacia, decidió llevar outfits ajustados y tops cortos que incorporaban los colores de la bandera croata.

Su presencia en los encuentros contra Marruecos, Bélgica, Canadá, Japón, Brasil y Argentina generó tal revuelo que muchos aficionados acudían a los estadios solo para fotografiarla.

La atención que recibió Ivana no se limitó a los estadios. En redes sociales, su popularidad se disparó, acumulando millones de seguidores en Instagram, donde compartía su pasión por el futbol y su estilo único.

¿Qué fue de Ivana Knoll, la famosa novia del Mundial de Qatar 2022?

Sin embargo, tras el Mundial, Knoll decidió explorar nuevos horizontes, alejándose parcialmente del foco mediático del futbol que la catapultó a la fama. Hoy, Ivana Knoll ha sorprendido a sus seguidores al incursionar en una nueva faceta profesional: es DJ.

Esta carrera la ha llevado a presentarse en eventos a nivel mundial, consolidando su imagen como una figura polifacética. Con más de dos millones 850 mil de seguidores en Instagram, Knoll combina su talento musical con su experiencia en el modelaje, creando un perfil que sigue cautivando a sus fans.

Ahora, la gran pregunta que invade a los aficionados del futbol es si la bella modelo seguirá de cerca a la selección de Croacia en sus partidos siguientes, y de ser así, y si se clasifica a la justa de México, Estados Unidos y Canadá... ¿podrá ser vista en los estadios de la próxima justa de 2026? Solo el tiempo la dirá...