Juan Carlos Casasola en los últimos años se ha caracterizado por ser parte de los integrantes del grupo que conforma 'Guerra de Chistes', junto al 'Borrego' Nava y Radamés de Jesús, y por su trayectoria como actor y comediante en la televisión mexicana; sin embargo, el cómico tuvo una anécdota 'cargada de tensión' con el exportero de la Selección Mexicana, Jorge Campos.

Y es que aunque las carreras de ambos personajes se desarrollaron en diferentes caminos, hubo una situación que los 'enfrentó' y todo por culpa de una mujer.

En la década de los años 90, Jorge Campos era el portero titular de la Selección Mexicana dirigida por el estratega Miguel Mejía Barón, y gracias a su talento debajo de los tres palos y su carisma gozaba de una gran popularidad.

Lee también ¿Qué fue de Ivana Knoll, la famosa novia del Mundial de Qatar 2022? Así es su nueva vida

Mientras tanto, Juan Carlos Casasola recibió la oportunidad para interpretar a un personaje muy carismático ligado al equipo Tricolor: 'Aguigol'. ¡Así es!... Por increíble que parezca, el comediente fue una persona que portó la botarga de la popular mascota del equipo nacional.

Esta situación permitió que ambas celebridades pudieran coincidir en algún momento y tuvieran una curiosa anécdota detonada por una dama en común.

¿Cómo fue que Juan Carlos Casasola recibió la invitación para ser 'Aguigol'?

“En 1993 suena el teléfono, me hablan de 'Radiópolis', me dicen ‘eres aficionadísimo al futbol, ¿te gustaría representar a México? te queremos de 'Aguigol’”, contó Casasola.

'Aguigol' apareció en comerciales y productos oficiales de la Selección Mexicana. FOTOS: Capturas

Para ese año Juan Carlos Casasola ya había participado en novelas como 'Cuando llega el Amor' y 'Dos mujeres un camino', pero fue más su pasión al futbol que aceptó ponerse la botarga de la mascota porque quería estar con los jugadores y en los partidos.

"Estuve toda la preparación de 1993 y previo al Mundial”, relató Casasola, agregó que en esta etapa acudía a distintos eventos para promocionar a la Selección Mexicana, además cuando jugaba cumplía con su trabajo de animar al estadio, regalar cosas y durante la ceremonia de los himnos se cambiaba para disfrutar del juego atrás de la portería, posteriormente se lo volvía a poner para el medio tiempo.

“Estuvo chin…, todo lo que era estadios, además era consentido de Mejía Barón, viajaba con ellos en el avión”, señaló el fiel fanático de Cruz Azul.

¿Por qué razón Juan Carlos Casasola le 'mentó la madre' a Jorge Campos?

“Andaba con una poblana en 1990, era amiga de Campos, salí y cuando regresé la escuché hablando con Campos y le decía ‘sí mi amor’, entonces cada vez que veo a Jorge le digo ‘hijo de la chin… tú estabas con mi vieja”, relató el miembro de Guerrea de Chistes.

En 1993 cuando Casasola, que ya era 'Aguigol', se reencontró con Jorge Campos en la foto oficial de la Selección Mexicana.

“Campos no sabía yo era 'Aguigol', en la foto oficial le digo ‘chin… tu madre Campos’” , esto generó sorpresa en el portero e incluso a algunos de los presentes, lo que generó sorpresa y tensión.

Sin embargo, luego de tomarse la foto todo quedó en calma, ya que Casasola se quitó la parte cabeza de la botarga para revelar su rostro, Jorge vio que era el cómico, quien le aclaró la situación que vivieron años atrás.

“Casasola, que no estuve con tu vieja”, le dijo Campos a Casasola, quien recordó la anécdota entre risas.