Los movimientos en los medios de comunicación no paran. Sobre todo, en Fox Sports México, que era una de las principales opciones de los amantes del deporte y en un abrir y cerrar de ojos se quedó sin su contenido.

Desde finales del año pasado muchos las de los atractivos que transmitían fueron abandonado la televisora por temas legales y financieros. Recién se dio el que podría ser el último clavo en el ataúd, debido a que ya no emitirán en sus canales las Grandes Ligas.

¿MLB deja a Fox Sports?

En los últimos meses se ha dado una desbandada importante de comentaristas y reporteros en Fox Sports México, por lo que muchos pronostican tiempos complicados para la televisora.

Sobre todo, por que se han quedado prácticamente sin contenido deportivo exclusivo, ya que han perdido los derechos de Liga MX, Concacaf Champions Cup, Fórmula 1, Premier League, WWE y más recientemente MLB.

Estas son malas noticias para José Pablo Coello, pero principalmente para Pepe Segarra, que apenas el año pasado dejó Televisa porque no tenían los derechos de transmisión de las Ligas Mayores.

Ahora, el comentarista no podrá más que narrar la NFL, debido a que hasta el momento parece que aún tendrán la posibilidad de continuar pasando esos partidos la temporada que está por comenzar.

Pepe Segarra y José Pablo Coello se quedarán sin narrar a las Grandes Ligas en Fox Sports México. Foto: Especial

Mucho del talento de Fox Sports México ha esperado a que termine su contrato para buscar nuevas opciones de trabajo, casi todo ellos han sido contratados por Tubi-Fox, que ha acaparado todo el contenido que perdió la otra cadena.

Además, se sabe que Grupo Lauman enfrenta varias demandas, una de ellas de Fox Company, que argumenta que la concesión del nombre venció y deben de llamar de otra manera a su cadena.

Para los amantes de Rey de los Deportes quedan como opciones ESPN o la aplicación de la MLB que tiene un costo de cerca de 2 mil 500 pesos por todos los partidos de la temporada.