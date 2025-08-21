Luego de la vergonzosa actuación en Argentina 78, se esperaba que México se sacara la espina cuatro años después en el Mundial de España 82. Sobre todo, porque Hugo Sánchez ya se estaba consolidando como uno de los mejores delanteros al ser fichado por el Atlético de Madrid.

No obstante, en una de esas historias que parecen increíbles actualmente, el cuadro tricolor quedó eliminado de la Copa del Mundo, truncando el sueño a una generación que tenía entre sus filas a jugadores como Alfredo Tena, Fernando Quirarte, Juan Antonio Luna, Tomás Boy, Leonardo Cuéllar, Manuel Negrete, entre otros.

¿El Salvador eliminó de un Mundial a México?

Más de uno quedaría anonadado al saber que la Selección Mexicana de Hugo Sánchez quedó eliminada de un Mundial ni más ni menos que por El Salvador, combinado que está lejos de figurar actualmente en el futbol.

Las escuadras de Concacaf se disputarían los dos boletos a la Copa del Mundo de España 82 en Honduras, donde todo parecía indicar que uno de ellos sería para Raúl Cárdenas y sus dirigidos.

No obstante, lo que debió ser un trámite para el Tri se convirtió en uno de sus pasajes más oscuros. México inició con el pie derecho ante Cuba, que goleó con facilidad en Tegucigalpa.

El partido ante El Salvador pintaba para ser igual. Sin embargo, fue ahí donde comenzó la historia de terror del equipo nacional. Los jugadores de verde simplemente no pudieron frenar a Jorge ‘Mágico’ González, quien fue su dolor de cabeza todo el partido.

El gol de Éver 'Gacela' Hernández en los minutos finales liquidó a México y dio el triunfo a El Salvador. Foto: Especial

En los minutos finales, cuando parecía inminente el empate sin goles, ‘Mágico’ González tomó el balón en tres cuartos de cancha y lo arrastró hasta el área mexicana; sacó un reate que fue rechazado por el meta Francisco Castrejón.

El rebote le quedó justo a Éver ‘Gacela’ Hernández para mandar el esférico al fondo de la red. La Selección Mexicana cayó y ya no se pudo levantar anímicamente para el cierre de la eliminatoria.

México empataría ante Haití 1-1, mismo resultado frente a Canadá y cerraría con otra igualada sin goles ante los anfitriones Honduras, ubicándose en tercer lugar por debajo de los salvadoreños que junto a los catrachos fueron los que ganaron los pases al Mundial.

Pese a que Hugo Sánchez concluyó como campeón de goleo del Premundial de Concacaf, de nada le sirvió, ya que se quedó sin la posibilidad de jugar su segunda Copa del Mundo.