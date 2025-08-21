El evento de Supernova Strikers que se llevó a cabo el domingo pasado en la Ciudad de México continúa dando de qué hablar. Muchos ya han comenzado a levantar la mano para lo que será el evento del año entrante.

Uno de los que ha sorprendido con la iniciativa de subirse al ring es Andrés Vaca, que durante el podcast de ‘Más Deporte’ aseguró que tiene un par de contendientes con los que desearía medirse a los golpes, siendo uno de ellos Christian Martinoli.

¿Andrés Vaca va a pelear con Christian Martinoli?

El Supernova Strikers 2 está generando muchas reacciones. Pese a que ni siquiera es oficial que se vaya a realizar una segunda edición, más de uno ya espera la cartelera del evento.

Otros se apuntan para ser parte de la velada, donde personas ajenas al boxeo como influencers, cantantes, cómicos, entre otros, esperan ser contemplados y han comenzado a calentar las que podrían ser sus peleas.

Andrés Vaca, durante el podcast que realiza para TUDN fue cuestionado sobre la posibilidad de enfrentarse a alguien de los medios de comunicación. No dudó en poner a su excompañero en Televisa, Jorge Pietrasanta, como una opción o a Christian Maertinoli, en lo que consideraría un evento espectacular.

Varias personalidades ya han levantado la mano para el Supernova Strikers 2. Foto: Especial

"Probablemente con el Pollo Ortiz, no porque nos llevemos mal. (Contra Martinoli) Nos respetamos un chingo, pero de morbo sería un pinche eventazo. Saben a quién le puedo traer ganas es a Pietra, si se llegara a dar esa pelea yo me apostaría a mí mismo toda mi ganancia anual al nocaut en el primer round", comentó el cronista de TUDN.

Por su parte, Ruso Zamogilny señaló que en caso de ser invitado pediría de rival a David Faitelson. El Niño Águila aprovechó para mandarle un mensaje a Juan Pablo Fernández, hijo de Joserra, el reto y también a Fernando Cevallos, para que se midan con las playeras de América y Chivas, respectivamente.