El pasado domingo, se llevó a cabo el evento de Supernova Strikers Amigo en el Palacio de los Deportes.

La función en la Ciudad de México contó con la participación de 10 influencers que se subieron al ring para ofrecer una velada espectacular a los aficionados que se dieron cita

La pelea coestelar del evento fue la que protagonizaron Escorpión Dorado y Franco Escamilla, quienes demostraron su compromiso y entregaron una gran actuación sobre el cuadrilátero.

Al final de los cuatro rounds pactados, el Comediante del Sombrero se quedó con la victoria por decisión dividida de los tres jueces.

Sin embargo, la derrota no dejó nada satisfecho al polémico youtuber, quien se robó los reflectores al justificarse tras su participación en Supernova Strikers.

“Yo pensaba que no se valían cañonazos, salí muy cauteloso, evidentemente no salí a matar y Franco Escamilla fue con todo; creo que ahí fue la diferencia entre ganar y perder. Yo tenía el chip de que era más de compas y que nos la íbamos a llevar de hacer un show chingón, pero no tirarnos a matar”, se defendió.

El hombre detrás del personaje del Escorpión Dorado, Alex Montiel, ofreció sus declaraciones la sección El Anecdotario de su canal de Youtube, La Lata.

Las palabras del creador de contenido provocaron un sinfín de críticas por parte de los usuarios, quienes en los comentarios no dudaron en reventarlo por sus justificaciones tras perder con Franco Escamilla.

El Escorpión Dorado mencionó que existieron varios factores que no le permitieron estar a la altura de las expectativas durante la función de Supernova Strikers.

“En las peleas siempre es muy trascendental el hecho del peso, dos o tres hacen la gran diferencia, imagínense 15. Yo ya conocía el riesgo, sabía que existía una diferencia de peso cabronsísima y 14 kilos de diferencia sí se hicieron sentir”, añadió.

De igual forma, el youtuber señaló que “es un pedo usar máscara con careta, no es nada fácil” y criticó una decisión.

“No le dieron una cuenta de protección para la contabilización de los puntos de los jueces. En promedio yo conecté mucho más; la decisión fue dividida, [pero] yo podría decir que un empate hubiera sido ideal”, manifestó el Escorpión Dorado.

Además, Alex Montiel compartió que el tiempo que lo hicieron esperar antes de subirse al cuadrilátero le terminó pasando factura.

“Estuvo tenso antes de entrar al ring, estaba muy ansioso porque ya quería subirme, pero todavía faltaba que terminara de cantar, todo ese tiempo fue de mucha ansiedad”, se justificó.