Luego de la derrota del Escorpión Dorado a menos de Franco Escamilla en el Supernova Strikers, se hizo viral un clip de la pelea donde se ve que el 'Dios del Internet' se golpea a él mismo accidentalmente, al intentar conectar un gancho al comediante.

Situación de la que se burló David Faitelson a través de sus redes sociales. En una publicación donde cita al Escorpión Dorado, y le lanza un comentario sarcástico, que poco después fue respondido por el youtuber.

¿Qué se dijeron David Faitelson y el Escorpión Dorado?

A propósito de ese golpe que se dio el rival de Escamilla, Faitelson fue a provocarlo con el siguiente mensaje en su cuenta de X: "Te anda buscando Nacho Beristain para patentar este espectacular golpe"

Aunque seguido de eso, le mostró algo de respeto por tener la valentía de subirse a pelear: "No cualquiera se sube al ring. Mis respetos", se lee.

@ESCORPIONGOLDEN: te anda buscando Nacho Beristain para patentar este espectacular golpe…

Je, je, je…

Abrazo. No cualquiera se sube al ring. Mis respetos. https://t.co/KBIesDSCEl — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 19, 2025

Pocos instantes más tarde, el periodista de Televisa tuvo respuesta. Donde le recordaron a Cuauhtémoc Blanco y a José Ramón Fernández.

"Mejor que patente este que se lo aprendí al Cuauh cuando te reventó el hocico pero Franco no fue de chillón con José Ramón", expresó el Escorpión, acompañado de emojis de caritas riendo.

Mejor que patente este que se lo aprendí al Cuauh cuando te reventó el hocico pero Franco no fue de chillón con José Ramón 😂😂😂 https://t.co/0RmBzVlmBU pic.twitter.com/X2X5K916N5 — ESCORPION DORADO (@ESCORPIONGOLDEN) August 19, 2025

Por su puesto, dentro de la misma contestación venía un video con los mejores golpes que le pudo propinar a al comediante Escamilla. Para que la gente no se quedara únicamente con los impactos que no pudo conectar.

¿Te imaginas en una pelea de este tipo de eventos a Faitelson con el Escorpión? ¿Quién crees que ganaría?

