Este domingo el periodista David Faitelson fue parte del evento de boxeo protagonizado por creadores de contenido llamado Supernova Orígenes. Se robó los reflectores en la mesa de comentaristas junto a los comediantes Slobotzky y Ricardo Pérez, así como su compañero en MVS Radio y experto en boxeo, Carlos Aguilar.

Un día después del evento, en su programa MVS Deportes, Faitelson debatió con 'El Zar' sobre lo vivido en el Palacio de los Deportes y reveló que recibió ofertas para pelear.

"Tengo una oferta de Miguel Ángel Fox para subir (a pelear) con el Escorpión (Dorado)", confesó Faitelson. Sin embargo, su compañero de transmisión le respondió: "tienes que ir con Cuauhtémoc (Blanco) o (Marc) Crosas".

Para sorpresa de todos, en lugar de rechazar la sugerencia, el conductor de Televisa aseguró que "si tú consigues que me saca de jodido una pelea con Cuauhtémoc.. voy", dando a entender que por una cantidad elevada de dinero aceptaría subirse al ring con el exfutbolista del América y de la Selección Mexicana, con quien comparte un antecedente de violencia en el estadio del Veracruz.

Finalmente, entre risas, hizo el comentario de que "depende qué es jodido para ti", ya que la cifra podría ser muy elevada.

En el video que les dejamos a continuación, está la declaración de Faitelson a partir del minuto 49.

