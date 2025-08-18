La pelea estelar de la noche en Supernova Strikers no decepcionó. Gala Montes y Alana dejaron todo en el ring y pusieron a gritar a todo el Palacio de los Deportes.

Una vez que los jueces le dieron la victoria a la pareja de Sebastián Cáceres, el júbilo fue total. Acompañada de su familia y amigos, Alana también festejó el triunfo junto a muchos de los jugadores titulares del América.

¡Alana mantiene el invicto!



Y en la pelea estelar de la noche en el Supernova Strikers, Alana Flores venció a Gala Montes y mantuvo su invicto sobre el ring:



✅ La Velada del año 4

✅ Stream Fighters

✅ La Velada del año 5

✅ Supernova pic.twitter.com/VkamNKMwJx — Andre Marín (@andremarinpuig) August 18, 2025

Lee también ¿Cómo le fue al 'Kikin Fonseca' en las Copas del Mundo?; el exdelantero le anotó a la Portugal de Cristiano Ronaldo

Alana Flores festeja con los jugadores del América

En unos videos que circularon posterior al combate en redes sociales, se pudo ver a la influencer regia, junto a su novio Cáceres, además de Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez, Igor Lichnovsky y el Búfalo Aguirre, todos en sintonía y con el ánimo a tope.

Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez, Igor Lichnovsky y Búfalo Aguirre festejando la victoria de Alana Flores❤️🥊



El América es una familia👑🦅



pic.twitter.com/2214AimPhD — Roberto Haz (@tudimebeto) August 18, 2025

Esta celebración sorprendió a muchos aficionados porque menos de un día antes, el equipo de Coapa había ido a visitar a los Tigres en Nuevo León, en un partido que perdieron 3-1.

Sin embargo, a pesar del desgaste del juego y del viaje a la capital, los futbolistas se hicieron presentes en el recinto de CDMX para acompañar a Alana Flores en su pelea.

En este video se logra apreciar a los jugadores posando en los camerinos del Palacio, junto al cinturón recién ganado por la streamer, coreando su victoria y además, confirmando la amistad y química que hay actualmente entre los dirigidos por André Jardine.

Foto: Imago7

Lee también Le autorizan microciclo a Javier Aguirre con la Selección Mexicana; estas fueron las condiciones de la FMF