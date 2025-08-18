La pelea estelar de la noche en Supernova Strikers no decepcionó. Gala Montes y Alana dejaron todo en el ring y pusieron a gritar a todo el Palacio de los Deportes.
Una vez que los jueces le dieron la victoria a la pareja de Sebastián Cáceres, el júbilo fue total. Acompañada de su familia y amigos, Alana también festejó el triunfo junto a muchos de los jugadores titulares del América.
Lee también ¿Cómo le fue al 'Kikin Fonseca' en las Copas del Mundo?; el exdelantero le anotó a la Portugal de Cristiano Ronaldo
Alana Flores festeja con los jugadores del América
En unos videos que circularon posterior al combate en redes sociales, se pudo ver a la influencer regia, junto a su novio Cáceres, además de Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez, Igor Lichnovsky y el Búfalo Aguirre, todos en sintonía y con el ánimo a tope.
Esta celebración sorprendió a muchos aficionados porque menos de un día antes, el equipo de Coapa había ido a visitar a los Tigres en Nuevo León, en un partido que perdieron 3-1.
Sin embargo, a pesar del desgaste del juego y del viaje a la capital, los futbolistas se hicieron presentes en el recinto de CDMX para acompañar a Alana Flores en su pelea.
En este video se logra apreciar a los jugadores posando en los camerinos del Palacio, junto al cinturón recién ganado por la streamer, coreando su victoria y además, confirmando la amistad y química que hay actualmente entre los dirigidos por André Jardine.
Lee también Le autorizan microciclo a Javier Aguirre con la Selección Mexicana; estas fueron las condiciones de la FMF