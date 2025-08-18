El nombre de Francisco 'Kikin' Fonseca está grabado en la memoria de los aficionados mexicanos por su carisma, su peculiar celebración de goles y su entrega dentro del campo.

Y aunque su carrera internacional incluyó Copa Confederaciones, Copa Oro y Eliminatorias, en lo que respecta a Copas del Mundo, su historia se resume en una sola edición, que fue la de Alemania 2006.

"Kikín" Fonseca, ahora analista de TUDN. FOTO: Imago7

¿Cómo le fue al Kikin en su única Copa del Mundo?

Tras buenas actuaciones con Pumas y Cruz Azul, Fonseca se ganó un lugar en la lista definitiva de 23 jugadores para el Mundial de Alemania. Llegaba como uno de los delanteros de confianza del técnico Ricardo La Volpe, que compartía la ofensiva con Jared Borgetti y Omar Bravo, aunque no era titular.

Selección Mexicana en 2006 Foto: @fifaworldcup_es

Su momento llegó en la fase de grupos, en el duelo ante Portugal en Gelsenkirchen. México caía 2-0 cuando Fonseca apareció tras un tiro de esquina para marcar de cabeza el descuento. Fue su único gol en Copas del Mundo, en un partido que perdió el Tri 2-1.

En los Octavos de final ante Argentina, Fonseca fue titular en un partido que se recuerda por el golazo de Maxi Rodríguez en tiempos extra. El 'Kikín' tuvo un par de aproximaciones, pero no logró marcar. Aquella eliminación significó también el final de su participación mundialista.

Fonseca jugó cuatro partidos en Alemania 2006, sumó un gol y se consolidó como un delantero que, más allá de la técnica, aportaba garra, sacrificio y juego aéreo. No volvió a disputar otra Copa del Mundo, pues para Sudáfrica 2010 ya no fue considerado.

