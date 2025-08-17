La Copa del Mundo siempre se vive con la intensidad que un evento de esa magnitud requiere. Ahora, experimentarlo presencialmente de cerca, es algo que pocos pueden presumir. Sin embargo, con el Programa de Voluntariados de la FIFA, puedes ser uno de esos afortunados.

Una de las preguntas más recurrentes por todos los aficionados del futbol, recae en las funciones que deberás cumplir una vez que seas parte de las personas que colaborarán en la Copa Mundial.

¿Cuáles son las funciones que hay que hacer como voluntario para el Mundial?

Gestionar los accesos: Validar e imprimir acreditaciones, y controlar las entradas a las diferentes áreas del estadio.

Acreditación: Entregar las acreditaciones para el personal, jugadores, prensa etc.

Acompañamiento de jugadores: Ayudar en los controles de dopaje y otras tareas relacionadas con los jugadores.

Distribución de alimentos y bebidas: Asegurar que todos los voluntarios, personal y equipos tengan acceso a comidas y bebidas.

Apoyo a patrocinadores: Colaborar con los socios comerciales en sus actividades y activaciones, ya sea dentro o fuera de los estadios.

Gestión de llegadas y transporte: Ayudar con la llegada, transporte y alojamiento de invitados, jugadores y personal de la FIFA.

Asistencia a aficionados: Guiar a los aficionados, responder preguntas y proporcionar información.

Apoyo a la prensa: Ayudar a los periodistas y medios de comunicación con sus necesidades.

Cooperación con la seguridad: Colaborar con los equipos de seguridad para mantener el orden y la seguridad.

Fomento del reciclaje y la sostenibilidad: Promover el reciclaje y el respeto al medio ambiente en los estadios.

Apoyo a la transmisión: Ayudar con la logística y las operaciones para la transmisión del evento.

Servicios al espectador: Ayudar a los espectadores con cualquier necesidad que puedan tener durante el evento.

Operaciones de partido: Apoyar en la organización y desarrollo de los partidos.

Ceremonias: Participar en la organización y ejecución de las ceremonias de apertura y clausura.

Todo lo anterior es de acuerdo a la información compartida por la FIFA.

