David Faitelson volvió a dar de que hablar, esta vez en el Palacio de los Deportes, en el evento de Supernova Strickers. Pues el comunicador de Televisa fue parte de los comentaristas, junto al Zar del boxeo Carlos Aguilar, y los conductores de La Cotorrisa, Ricardo Pérez y Slobotzky.

Los abucheos hacia Faitelson no tardaron en llegar, pues desde su primera intervención se escucharon en todo el recinto. Aunque el de TUDN no se quedó callado, contestó: "No esperaba menos", mientras sonreía y saludaba al público.

¡NO LO QUIEREN! 🤭❌



David Faitelson apareció en las pantallas del Palacio de los Deportes y de inmediato empezaron a abuchearlo 👀 pic.twitter.com/CvkvJk42Ng — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 18, 2025

Insultan a David Faitelson en redes sociales

En adición a los gritos hacia su persona cada que hablaba, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, pues varios usuarios realizaron publicaciones atacando al periodista deportivo.

Que sepan los extranjeros que el pendejo de david faitelson no nos representa qué ya lo saquen #Supernova — aleee (@utayeong) August 18, 2025

Y si ya le silencian el micrófono al David Faitelson porfa#Supernova — •Nony (@Nony_Leon) August 18, 2025

David Faitelson del lado pendejo de la historia, como siempre. Es el único en el evento que está apoyando a la detestable Gala Montes. — Mario Shelby (@SoyMarioShelby) August 18, 2025

me caga el puto David faitelson ni combina #SupernovaChallenge — Dagobertismo 🐱⚡ (@hellsskitchen) August 18, 2025

Parte de los insultos recibidos se debían a que David Faitelson pasó mucho tiempo de la emisión diciendo que Gala Montes iba a vencer a Alana Flores, cuando la mayoría de los espectadores estaban del lado de esta última influencer, incluso realizó una apuesta con la Cotorrisa para ese combate.

No conforme, durante la transmisión del evento también soltó un par de dardos hacia el Canelo Álvarez, con comentarios acerca de que hace que sus contrincantes suban de peso siempre para sus peleas. Esto por la diferencia de kilos que había entre ciertos personajes que subieron al ring.

Javier Hernández también salió a discusión, los cuatro integrantes de la mesa, bromearon sobre la situación que vive hoy en día el jugador del Guadalajara. Aunque todos estos temas fueron mencionados en un tomo de sarcasmo y en broma.

