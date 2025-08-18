Se ha hecho oficial que ha conseguido algo que no es tan usual dentro de la Selección Nacional: una concentración con los jugadores sin que sea una fecha FIFA, que se hará del lunes 25 al miércoles 27 de agosto.

Sin embargo, el Vasco no podrá contar con todos los integrantes de su plantilla, esto debido que para este tipo de eventos, la Federación Mexicana de Futbol impone ciertas condiciones para que se lleve a cabo. Conoce aquí todos los detalles.

Jugadores de la Selección Mexicana celebran tras vencer a Estados Unidos en la Final de la Copa Oro 2025. FOTO: Imago7
La concentración atípica que tendrá Javier Aguirre con sus jugadores

En esta ocasión, la convocatoria estará conformada exclusivamente por jugadores de la Liga MX. Sin embargo no todos, quedarán descartados aquellos futbolistas cuyos equipos logren avanzar a las Semifinales de la Leagues Cup 2025, es decir, alguno entre Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca.

Además, para la concentración que se realizará en el CAR (Centro de Alto Rendimiento, en la Ciudad de México) Javier Aguirre y Rafa Márquez tampoco podrán llamar a jugadores integrantes de la Selección Sub-20, o sea que, Gilberto Mora queda descartado.

Foto: Especial
Finalmente, la convocatoria oficial de Aguirre será anunciada el próximo viernes 22 de agosto, donde saldrá la lista final con los nombres de los futbolistas que tendrán esta corta, pero importante concentración de cara al Mundial de 2026.

Este acontecimiento es un reflejo de que la Federación tiene amplia confianza en el proceso de Javier Aguirre, quien vive su tercer etapa al frente de la escuadra Tricolor.

Javier Aguirre y Rafael Márquez - Foto: Imago7
Esto con el fin de evitar actuaciones catastróficas en la Copa del Mundo, como lo sucedido en Catar 2022, donde la Selección fue eliminada en Fase de Grupos.

