Este lunes el futbolista uruguayo Sebastián Cáceres cumple 26 años y su pareja, la famosa streamer mexicana Alana Flores, le preparó una sorpresa especial con temática de Pokémon y Naruto para festejar un nuevo año en la vida del zaguero del América.

Un día después del triunfo por decisión unánime de Alana frente a Gala Montes, en la pelea estelar de Supernova Orígenes, la feliz pareja festejó el cumpleaños de Cáceres en la casa del futbolista, que se mostró sorprendido y con una sonrisa en el rosto luciendo una camiseta estampada con el nombre de su novia.

Lee también Alana Flores: Jugadores del América viajaron de Monterrey a la CDMX para festejar su victoria contra Gala Montes

"Me hizo un meme", señaló Cáceres al ver que, como parte de la decoración, había fotos del uruguayo colgadas a lo largo y ancho del cuarto.

En el video se observa cómo Alana decoró la habitación con decenas de globos tradicionales y otros temáticos con las figuras de los personajes de Naruto, Pokémon y Dragon Ball Z. Además, en una de las paredes pegó un poster gigante de la primera de estas series animadas.

Cabe recordar, que el futbolista del América dijo presente la noche del domingo en el Palacio de los Deportes para apoyar a Alana en su combate contra Gala Montes. Junto a él, lo acompañaron otras estrellas de las águilas como Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez, Álvaro Fidalgo e Igor Lichnovsky.

Lee también Le autorizan microciclo a Javier Aguirre con la Selección Mexicana; estas fueron las condiciones de la FMF

FELIZ CUMPLEAÑOS CÁCERES 🎇🎉🎆



Sorpresa en casa hoy recibió Sebastián Cáceres en su cumpleaños 26



Ayer celebró la Victoria de Alana



Se viene la 17 🏆 🦅 pic.twitter.com/MQyB5ChESv — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) August 18, 2025

BÁRBARA DE REGIL RETÓ A ALANA FLORES PARA PELEAR EN SUPERNOVA ORÍGENES 2026

Después de la victoria ante Gala, Alana estaba en el ring festejando con el público cuando Bárbara de Regil apareció en las pantallas del Palacio de los Deportes, y le dijo a Flores que “la que me quería retar eras tú”, aunque la campeona respondió que “Rosario Tijeras te lo prohibió”.

“Si Rosario (Tijeras) me lo permite voy a estar en el escenario contigo. Muchas felicidades mi chingona”, agregó Bárbara de Regil eufórica por el posible enfrentamiento.

Lee también ¿Cómo le fue al 'Kikin Fonseca' en las Copas del Mundo?; el exdelantero le anotó a la Portugal de Cristiano Ronaldo