La polémica entre Alana Flores y Gala Montes volvió a encenderse a pesar de que el evento y la pelea ya eran cosa del pasado. Pues la ganadora del combate, sacó a la luz las condiciones establecidas en el contrato para dicho enfrentamiento.

Esto lo hizo, debido a que en los pesajes previos, Gala aseguraba que nunca aceptó llegar a un peso en específico, y que la diferencia de altura y fuerza no era su problema.

Alana Flores y Gala Montes se enfrentarán en Supernova Orígenes 2025. FOTO: ESPECIAL

¿Qué decía el contrato para la pelea de Alana vs Gala Montes?

De acuerdo con la historia que subió la streamer a su cuenta de Instagram, que horas después eliminó, se pudo ver que Gala debía presentarse a la pelea con un peso límite, para que Alana no tuviera tanta desventaja, quien a la vez también debía subir algunos kilos.

En el contrato estaba estipulado que Alana debía llegar a los 54 kilogramos, mientras que la actriz y cantante, debía bajar a 62. Obviamente con el objetivo de reducir la considerable diferencia de 13 kilos y cerca de 19 centímetros de ventaja que poseía Montes.

El documento incluye especificaciones como el nombre y reglas del evento, pesos, tipo de guantes, uso de careta y duración de la pelea:

Número y especificación de las reglas de la Pelea:

Pesos de los Peleadores: 54 kgs. Peleadora vs. 62 kgs. contrincante.

Guantes: 12 oz. Peleadora vs. 14 oz. Contrincante.

Pesaje: Doble; uno el 16 de agosto, y otro el día de la Pelea.

Careta: Sí

Duración: 3 rounds de 2 minutos cada uno.

Cabe apuntar que el día del pesaje, Gala se burló de Alana, pues subió a la báscula mientras comía una rebanada de pizza.

