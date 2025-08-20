El Mundial 2026 está a menos de un año para que dé inicio. Los aficionados están expectantes, debido a que México será uno de los tres anfitriones, lo que significa que varias estrellas de la élite visitarán el país.

Los organizadores trabajan a marchas forzadas para que todo esté listo para el magno evento. Por su parte, las televisoras están gestionando el tema de los derechos de transmisión y la gran incógnita es saber si TV Azteca si tendrá la Copa del Mundo.

¿TV Azteca va a transmitir el Mundial 2026?

La cuenta regresiva no tarda mucho en llegar a cero, lo que dará inicio al Mundial 2026, que se llevará a cabo de manera histórica en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

El Estadio Azteca será anfitrión de su tercera inauguración, por lo que las expectativas son altas entre la fanaticada. Los que no tengan la oportunidad de verlo en vivo, seguramente lo podrán disfrutar en su canal favorito.

No obstante, existe una gran duda de cara a la Copa del Mundo. TV Azteca de momento no ha anunciado si tendrá los derechos de transmisión del evento de la FIFA.

Y la pregunta surge debido a que en la pasada Copa Oro no llegaron a un acuerdo con la Concacaf, debido a que desde el Ajusco consideraron que el costo era muy elevado para lo que representaba el torneo.

Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague, son el principal atractivo de TV Azteca para el Mundial 2026. Foto: Especial

Cuando anunciaron la noticia aseguraron que todo sería diferente para el Mundial 2026, aunque muchos fanáticos de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Zague están temerosos de que no suceda.

Cabe recordar que al no tener los derechos de transmisión, Martinoli y García narraron los partidos vía YouTube, siendo un rotundo éxito, pese a que no emitían imagen alguna de los juegos.

A menos de un año ninguno de los comentaristas de TV Azteca ha confirmado que sí tendrán la posibilidad de difundir los encuentros del máximo torneo de la FIFA, pero todos sus seguidores esperan que sí lo hagan.