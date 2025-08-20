El Mundial 2026 está cada vez más cerca, y México se prepara para ser uno de los países anfitriones de este evento histórico, compartiendo la organización con Estados Unidos y Canadá.

Será la tercera vez que México albergue una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986, lo que lo convierte en el primer país en lograrlo en tres ocasiones. La expectativa crece entre los aficionados, quienes anticipan un torneo vibrante, lleno de color y pasión.

Los aficionados de todo el mundo podrán disfrutar de la hospitalidad mexicana, combinada con la emoción de los partidos. Además, el torneo será una plataforma para que la Selección Mexicana busque superar sus actuaciones históricas y aspire a un desempeño memorable frente a su público.

Lee también: México sumaría a Paraguay en sus partidos de preparación rumbo al Mundial 2026

En ese sentido, varios analistas y expertos en el balompié han puesto especial atención en la actualidad del combinado nacional y el exentrenador del Tri, Enrique Meza, dio su punto de vista sobre cómo ve al equipo nacional de cara a la próxima justa mundialista de 2026.

Durante una charla con el periodista David Faitelson, en uno de sus programas de TUDN, el 'Ojitos' advirtió sobre una de las principales debilidades que presenta en la actualidad el combinado de Javier Aguirre.

¿Qué fue lo que opinó el 'Ojitos' Meza sobre la actualidad del Tricolor?

"El Mundial de Qatar no me gusto, había muchos jugadores que perdían la pelota con mucha facilidad, a veces solos", destacó Meza para iniciar su comentario en el programa 'Faitelson sin Censura'.

"México no necesita tanto la parte táctica, lo que más falta nos hace es la parte técnica, que el jugador sea más técnico", dijo el 'Ojitos'. "Técnicamente todavía no estamos a lo que México quisiera, lo que todos necesitamos. Talento siempre hay, pero no hay talento sin esfuerzo".

"Acá atravesó Benjamín Galindo que era técnicamente (excepcional), que sólo el muchacho, de esos ya no hay tantos, técnicamente necesitamos mejorar", argumentó el extécnico.

Mientras tanto, el conjunto mexicano se alista para continuar con sus partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026, y su primer equipo al que enfrentará en duelo amistoso será el seleccionado de Japón, con el que se verá las caras el próximo 6 de septiembre en el Oakland Coliseum.