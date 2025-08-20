Tras meses de controversia y un perfil bajo, Dani Alves volvió a captar la atención en redes sociales con un emotivo guiño a México.

El exjugador brasileño, conocido por su exitosa carrera en el FC Barcelona y su breve paso por la Liga MX con Pumas, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que no pasó desapercibida: lució una camiseta histórica de Jorge Campos, el legendario portero mexicano.

La prenda, con la firma y silueta del exportero, es un ícono del futbol mexicano, reconocida por su diseño colorido y su impacto en la Selección Mexicana durante los años 90.

En la publicación, Alves acompañó la imagen con versículos bíblicos, un gesto que generó reacciones positivas entre sus seguidores, quienes destacaron su conexión con la espiritualidad.

La camiseta, utilizada por Campos en su etapa con el Tri, no solo evoca nostalgia, sino que resalta la huella del portero en el futbol mundial, gracias a su estilo único bajo los tres palos y su personalidad carismática.

¿Cómo fue la reacción en redes sociales ante la publicación de Dani Alves?

Este homenaje de Alves a una figura tan querida en México desató comentarios variados en redes, desde elogios por el guiño cultural hasta críticas por su pasado reciente.

El paso de Alves por México, específicamente con Pumas en el Apertura 2022 y parte del Clausura 2023, estuvo marcado por altibajos. En 13 partidos disputados en la Liga MX, el brasileño no logró anotar goles y acumuló tres tarjetas amarillas.

Su salida del club universitario se dio en medio de acusaciones de agresión sexual en España, que lo llevaron a enfrentar un proceso legal y un tiempo en prisión. Este contexto hizo que su reaparición en redes sociales fuera aún más notoria, polarizando opiniones entre quienes lo apoyan y quienes cuestionan su regreso al ojo público.

La publicación en Instagram no solo sirvió como un homenaje a Jorge Campos, ahora comentarista de TV Azteca, sino también como una forma de Alves de reconectar con sus seguidores tras un periodo turbulento.

Las reacciones no se hicieron esperar, con usuarios destacando el valor simbólico de la prenda y otros debatiendo sobre la pertinencia de su regreso a la esfera pública.