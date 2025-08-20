La Selección Mexicana de Javier Aguirre intensifica su preparación para el Mundial 2026, que México coorganizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Como parte de su calendario de amistosos, la Federación Mexicana de Futbol habría cerrado un nuevo encuentro frente a Paraguay, programado para el 18 de noviembre, según reportes de TUDN.

Aunque la sede está por confirmarse, el Estadio BBVA de Monterrey, casa de Rayados, y que será uno de los estadios mexicanos que recibirán la justa mundialista, es el principal candidato para albergar este duelo.

El Tricolor ya tiene un historial de 21 enfrentamientos contra los Guaraníes, con un balance favorable: 11 victorias, cinco empates y cinco derrotas. Sin embargo, el recuerdo más reciente no es alentador, pues Paraguay venció 1-0 a México en un amistoso en 2022.

Este nuevo choque será una oportunidad para que el equipo de Aguirre ajuste detalles tácticos y busque revancha frente a un rival competitivo.

¿Cuáles son los otros duelos que tendrá la Selección Mexicana?

El calendario de preparación de México para 2025 está diseñado para enfrentar selecciones de alto nivel. En septiembre, el Tri se medirá ante Japón el 6 en el Oakland-Alameda County Coliseum, California, a las 20:00 horas, y tres días después, el 9, enfrentará a Corea del Sur en el GEODIS Park, Nashville, a las 19:00 horas.

Estos duelos ante equipos asiáticos pondrán a prueba la velocidad y técnica del conjunto mexicano.

En octubre, México chocará con Colombia el 11 en el AT&T Stadium, Dallas, a las 19:00 horas, y el 14 se medirá ante Ecuador, con horario por definir.

El encuentro contra Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, estaría programado para el 15 de noviembre en el Estadio TSM de Torreón, casa de Santos Laguna. Este partido, junto con el posible duelo ante Paraguay, completará un total de seis amistosos en 2025, todos enfocados en afinar la estrategia rumbo al histórico partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.

Javier Aguirre, quien ya llevó a México a los Mundiales de 2002 y 2010, tiene la misión de consolidar un equipo competitivo y recuperar la confianza de la afición tras altibajos recientes, como la eliminación en primera ronda de la Copa América y los éxitos en la Copa Oro y la Concacaf Nations League 2025.