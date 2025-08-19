A principios de año una filtración en redes sociales causó mucho revuelo entre los aficionados mexicanos, ya que se presentó la que supuestamente sería la playera que la Selección Nacional portaría en el Mundial de 2026.

La casaca estaba inspirada en la que se utilizó de visitante en Argentina 78, la peor actuación en una Copa del Mundo. Este jersey era en tono verde fuerte con franjas horizontales en la zona del pecho con los colores de la bandera. De inmediato la fanaticada la rechazó por completo.

¿Ya es oficial la playera de México para el Mundial 2026?

Se dice que fue tal el rechazo de la playera mexicana inspirada en la Copa del Mundo de Argentina 78 que altos mandos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se pusieron en contacto con Adidas para exigir un rediseño.

Este estaría inspirado en la casaca que México portó en el Mundial de Francia 98. El principal atractivo era el Calendario Azteca que abarcaba toda la zona frontal de la prenda, lo que emocionó a más de uno.

La semana pasada de nuevo en redes sociales se filtró una imagen de la supuesta playera final que se usará el próximo año en la Copa del Mundo que organiza México, Estados Unidos y Canadá.

La indumentaria dividió opiniones. Por un lado, un sector quedó satisfecho con los mostrado y otra cantidad importante de fanáticos la reprobaron, al considerar que está lejos de ser fiel a la de 1998.

A falta de un anuncio oficial, esta será la playera que México usará en el Mundial 2026. Foto: Especial

Sin embargo, parece que muchos han cambiado de opinión luego de que el periodista Martín del Palacio usara sus redes sociales para mostrar detales del jersey que, a falta de hacerlo oficial, será el que los jugadores nacionales defiendan el próximo año.

El comunicador muestra que efectivamente el rostro de Tonatiuh quedó excluido en la parte frontal de la playera y en su lugar pusieron el símbolo mexica del Ollin. En la parte central está el escudo de la FMF, que no gustó a nadie, pero al colocar el número pasará desapercibido.

Además, uno de los detalles que no gustó para nada fue el tono de la prenda, que muchos señalaron que era demasiado verde. Del Palacio se la colocó dejó entrever que el color es más claro de que se que veía en las imágenes.

Será hasta finales de año cuando Adidas muestre por primera vez la playera que la Selección Mexicana usará en el Mundial 2026. En marzo del siguiente año se tiene planeado presentar la de visitante.