El Mundial de 2026 será distinto a todos. No sólo porque por primera vez se jugará en tres países, (México, EUA y Canadá) sino también porque será la primera edición con 48 selecciones, un formato que ampliará el número de partidos.

Ante tantas dudas que surgen mientras más se acerca la fecha, también existe el cuestionamiento acerca de la Final del torneo. Aquí toda la información sobre ese ansiado choque.

Conoce cuáles son las selecciones que más juegos han disputado en la historia de la Copa del Mundo / FOTO: Imago7

¿Qué día es la Final del Mundial?

La Final del certamen de selecciones más importante de la historia se disputará el domingo 19 de julio de 2026, en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, muy cerca de la ciudad de Nueva York.

El MetLife, inaugurado en 2010, es un estadio emblemático del deporte estadounidense. Habitual sede de los New York Giants y los New York Jets de la NFL, tiene capacidad para más de 82 mil espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos más grandes del torneo.

Dentro de un año el MetLife Stadium será escenario de la Final de la Copa del Mundo 2026. Foto: @metlifestadium

El torneo arrancará el 11 de junio de 2026. México tendrá tres sedes históricas: el Estadio Azteca (Ciudad de México), el Akron (Guadalajara) y el BBVA (Monterrey). Canadá será anfitrión en Toronto y Vancouver, mientras que Estados Unidos concentrará la mayoría de los juegos.

La final en Nueva Jersey no sólo marcará el cierre de un Mundial inédito, también representará la segunda vez que Estados Unidos reciba el partido por el título. La primera fue en 1994, en el Rose Bowl de Pasadena, donde Brasil venció a Italia en tanda de penaltis.

Así que ya está marcado en el calendario. Domingo 19 de julio de 2026, el mundo entero volverá a detenerse para mirar hacia Norteamérica y descubrir quién será quien sustituya a Argentina como actual campeón.

Messi haría historia una vez más en el Mundial 2026. Fuente: Instagram @leomessi

