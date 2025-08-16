Estados Unidos será quien tenga más partidos de la Copa del Mundo de los tres anfitriones que la organizarán, por encima de México y de Canadá.

En tierras americanas, el torneo se jugará principalmente en estadios construidos para el futbol americano. Aquí te contamos cómo esos colosos de asfalto y gradas verticales pasarán a convertirse en escenarios para el mejor balompié del globo.

Conoce cuáles son las selecciones que más juegos han disputado en la historia de la Copa del Mundo / FOTO: Imago7

Estadios de futbol americano que serán sede para la Copa Mundial

MetLife Stadium (New York/New Jersey)

Con capacidad para 82 500 espectadores, será el recinto donde se disputará la final el 19 de julio. Aunque es hogar de los Giants y Jets, ya vivió partidos importantes de futbol como la final de la Copa América Centenario.

Dentro de un año el MetLife Stadium será escenario de la Final de la Copa del Mundo 2026. Foto: @metlifestadium

AT&T Stadium (Dallas)

Conocido como 'Jerry World', hogar de los Cowboys, este estadio con techo retráctil y pantalla monumental, tiene capacidad para 80 000 espectadores y será sede de una de las semifinales del torneo.

The 2026 World Cup Final will be held at AT&T Stadium in Dallas, according to @MartinLipton.



Dallas always made more sense than NYC or LA — an indoor stadium that seats 100,000 fans, an airport 15 minutes away, and good for most time zones.



More details are expected next month. pic.twitter.com/jog9fvr1yn — Joe Pompliano (@JoePompliano) January 18, 2024

SoFi Stadium (Los Ángeles)

Es el más moderno, casa de Rams y de los Chargers. Aunque su ancho inicial no cumplía con los estándares FIFA, se ajustará retirando gradas y renovando la cancha. Albergará desde partidos de fase de grupos hasta uno de Cuartos.

Vista panorámica del SoFi Stadium - Foto: Imago7

NRG Stadium (Houston)

También con techo retráctil y una capacidad que supera los 72 000, hospedará desde partidos de grupo hasta un duelo de Octavos. Hogar de los Texans.

Orbelin Pineda, durante un partido de la Copa América 2024 en el NRG Stadium. | Foto: Imago7

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

La casa de los Falcons se destaca por su techo retráctil en forma de hélice y uno de los anillos de video más grandes del mundo. Su arquitectura y tecnología moderna lo convierten en escenario ideal para el Mundial 2026.

Arrowhead Stadium (Kansas City)

Finalmente, el templo de Patrick Mahomes, famoso por ser uno de los estadios más ruidosos de Estados Unidos, se transformará temporalmente con mejoras en el campo y la infraestructura.

Sin cubierta el estadio de Kansas para el mundial de 2026 🏟️🇺🇸



Los Kansas City Chiefs acaban de anunciar la renovación del "Estadio Arrowhead", que incluye:



- Incorporación de nuevos tableros de video

- Creación de una zona de activación en el césped

- Construcción de clubs y… pic.twitter.com/R3mEOsQF7L — Manytops Stadiums (@Manytops) February 28, 2024

