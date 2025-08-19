Ya se sabe qué portero ocuparía el lugar de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana

Guillermo Ochoa quiere ponerle broche de oro a su carrera con un evento importante. El portero mexicano apunta al Mundial 2026, que sería el sexto al que tiene la oportunidad de ser convocado. Lo haría como tercera opción, detrás de Luis Malagón y Tala Rangel.

No obstante, pose a que tiene la palabra de Javier Aguirre para considerarlo, todo se está complicando para Paco Memo, ya que tras su salida del AVS Futebol SAD de Portugal, no ha encontrado equipo. Le quedan dos semanas y si no lo logra, prácticamente estaría diciendo adiós a la Copa del Mundo.

¿Carlos Acevedo ocupará el lugar de Memo Ochoa?

Todo parece indicar que dentro de la Selección Mexicana ya vislumbran que a Memo Ochoa no le va a alcanzar para llegar al Mundial del próximo año, por lo que estarían buscando al jugador que sea el tercer portero en el torneo.

Y en el Tri que comanda Javier Aguirre ya habría un candidato firme: Carlos Acevedo. Según el portal Mediotiempo, el entrenador de porteros de la Selección Nacional, Joseba Ituarte, estuvo el fin de semana pasado en el choque entre Cruz Azul y Santos para observar al meta de los laguneros.

Pese a que los Guerreros recibieron tres goles, Acevedo tuvo varias intervenciones importantes, por lo dejó un buen sabor de boca y apuntaría a ser la opción que sea convocada para la Fecha FIFA de septiembre.

Carlos Acevedo ya tiene experiencia como portero de la Selección Mexicana. Foto: Imago7

Cabe destacar que Carlos no desconoce lo que es un llamado, debido a que previo a su lesión estuvo considerado incluso para ir al Mundial de Qatar 2022. De seguir con el nivel que ha mostrado, podría colarse a la Copa del Mundo en casa.

Por su parte, Paco Memo tiene el tiempo en contra. Se habla de que busca acomodo a como dé lugar en Europa, pero de momento ha sido rechazado en clubes de Segunda División en España y Portugal.

A sus 39 años luce complicado que algún equipo importante se interese en el canterano del América. Incluso se manejó la versión de que tocó la puerta en instituciones en la Liga MX, siendo Chivas una de ellas, pero recibió un contundente ‘no’.