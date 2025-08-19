Guillermo Ochoa: Los mejores momento del guardameta con la Selección Mexicana

No es ninguna novedad aceptar que Guillermo Ochoa ya no vive sus mejores días como futbolista profesional. Actualmente se encuentra sin club, y además ha confesado que su máximo deseo es poder llegar a la Copa Mundial de 2026, aunque luce complicado.

Sin embargo, tampoco es mentira decir que durante gran parte de los últimos 15 años, Ochoa fue el mejor portero que tuvo la Selección Nacional. Brindó actuaciones legendarias en Mundiales que aún viven en la memoria de los aficionados.

Guillermo Ochoa le detuvo un remate con dirección de gol a Neymar en Brasil 2014. Foto: Especial

Mejores momentos de Ochoa con el Tri

Brasil 2014

El Mundial de Brasil fue un antes y un después en la carrera del guardameta. Su actuación contra los anfitriones en fase de grupos, es a día de hoy una de las más memorables en la historia del torneo.

Atajadas contra Neymar, Marcelo, Thiago Silva, Dani Alves, entre otros. 'Paco Memo' se ganó el respeto del balompié mundial aquella noche.

Catar 2022

En la última Copa del Mundo, atajó un penalti a quien en ese momento era considerado como el mejor '9' del planeta: Robert Lewandowski.

Memo Ochoa no se achicó ante Robert Lewandowski y le paró un penalti en Polonia vs México de Qatar 2022. Foto: Imago7

Pese a que México no pudo avanzar en esa fase de grupos, Ochoa sacó la casta e intentó de todo para clasificar a Octavos de Final en aquella edición.

Partidos cruciales en Copa Oro

Aquí es difícil escoger un momento puntual, sin embargo, el hoy arquero de 40 años de edad, ha salvado al combinado nacional en repetidas ocasiones, incluso contra el acérrimo rival, Estados Unidos, sobre todo en Copa Oro. Te dejamos un video con sus mejores atajadas frente a los americanos.

