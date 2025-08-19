Guillermo Ochoa: Los mejores momento del guardameta con la Selección Mexicana

No es ninguna novedad aceptar que Guillermo Ochoa ya no vive sus mejores días como futbolista profesional. Actualmente se encuentra sin club, y además ha confesado que su máximo deseo es poder llegar a la Copa Mundial de 2026, aunque luce complicado.
Sin embargo, tampoco es mentira decir que durante gran parte de los últimos 15 años, Ochoa fue el mejor portero que tuvo la Selección Nacional. Brindó actuaciones legendarias en Mundiales que aún viven en la memoria de los aficionados.
Lee también Alana Flores expone el contrato de su pelea con Gala Montes en redes sociales y después lo borra; Gala sí tenía un peso pactado
Mejores momentos de Ochoa con el Tri
Brasil 2014
El Mundial de Brasil fue un antes y un después en la carrera del guardameta. Su actuación contra los anfitriones en fase de grupos, es a día de hoy una de las más memorables en la historia del torneo.
Atajadas contra Neymar, Marcelo, Thiago Silva, Dani Alves, entre otros. 'Paco Memo' se ganó el respeto del balompié mundial aquella noche.
Catar 2022
En la última Copa del Mundo, atajó un penalti a quien en ese momento era considerado como el mejor '9' del planeta: Robert Lewandowski.
Pese a que México no pudo avanzar en esa fase de grupos, Ochoa sacó la casta e intentó de todo para clasificar a Octavos de Final en aquella edición.
Partidos cruciales en Copa Oro
Aquí es difícil escoger un momento puntual, sin embargo, el hoy arquero de 40 años de edad, ha salvado al combinado nacional en repetidas ocasiones, incluso contra el acérrimo rival, Estados Unidos, sobre todo en Copa Oro. Te dejamos un video con sus mejores atajadas frente a los americanos.
Lee también David Faitelson reveló que aceptaría pelear contra Cuauhtémoc Blanco; "Si me sacan de jodido, voy"