Jorge Campos es uno de los futbolistas mexicanos más emblemáticos de los últimos años. Mucho tuvo que ver su carisma, pero principalmente sus coloridos uniformes que lo hicieron famosos a nivel mundial.

Actualmente el Brody se mantiene vigente entre los aficionados gracias a su faceta como analista, donde es parte del exitoso grupo de TV Azteca junto a Christian Martinoli, Luis García y Zague.

¿Jorge Campos aparece en un anime?

Jorge Campos rebasó las fronteras. El portero mexicano es reconocido en todo el mundo y se nota en eventos importantes como los Mundiales, donde se le ve codeándose con leyendas y figuras actuales del futbol.

No obstante, el exportero le hizo a su fama de Inmortal, debido a que su imagen quedó plasmada en uno de los animes más famosos de Japón: Captain Tsubasa o como se le conoce en México, Supercampeones.

El Brody fue inspiración para que Yoichi Takahashi lo incluyera en su historia, donde México se enfrentó a Japón en el Mundial Sub 20, todo esto dentro de la zaga conocida como Battle of World Youth.

En el capítulo 49, Oliver Atom, Steve Hyuga y compañía se enfrentan al Tricolor, donde su gran figura es ni más ni menos que Ricardo Espadas, un guardameta con uniformes coloridos, como los que solía usar Jorge Campos.

Ricardo Espadas, portero de México que aparece en Supercampeones, está inspirado en Jorge Campos. Foto: Especial

En el capítulo de la animación japonesa los nipones se imponen a la Selección Mexicana con un 2-1. Para muchos, el hecho de que hayan tomado la figura del meta nacional es motivo de orgullo, ya que sólo lo han hecho con emblemas como Diego Armando Maradona entre otros.

Si bien más de uno se ha ido con la finta de que Richard Tex Tex podría estar inspirado en Carlos Acevedo, la realidad es que solamente Jorge Campos es el mexicano que tiene un personaje muy similar a él en Supercampeones.