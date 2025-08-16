La rivalidad entre aficionados mexicanos y argentinos tuvo su clímax en el Mundial de Qatar 2022, donde se enfrentaron en el segundo partido de la fase de grupos. El resultado fue una contundente victoria para la Albiceleste 2-0.

Para uno de los protagonistas no fue una victoria sorpresiva, debido a que desde el sorteo advirtió que sería un partido fácil para los sudamericanos. Se trata del Dibu Martínez, que para muchos tricolores es persona non grata.

¿Qué dijo el Dibu Martínez de México?

En la previa de la Copa del Mundo de Qatar 2022, se llevó a cabo el sorteo, donde México se ubicó en el Grupo C junto a Polonia, Argentina y Arabia Saudita. Era un sector a modo para buscar la clasificación o eso parecía.

Sin embargo, luego de que se realizó el evento, un futbolista de la Albiceleste se volvió en tema viral de las redes sociales. Todo debido a un video donde hacía menos a los mexicanos.

El Dibu Martínez estuvo atento a la ceremonia del sorteo, donde una vez que escuchó que su combinado se iba a enfrentar a la Selección Mexicana, no paró de festejar y gritar “fácil, fácil”.

Dibu Martínez felicita a Raúl Jiménez tras el partido de México vs Argentina en Qatar 2022. Foto: Imago7

Las críticas no se hicieron esperar y los fanáticos de la verde se le fueron encima al guardameta. Sus compatriotas salieron al quite y comenzó una batalla en redes sociales.

Llegada la hora del partido, el Dibu Martínez tuvo razón, ya que su selección se impuso con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández. Cabe destacar que si el Tri hubiera ganado ese partido, eliminaba a Argentina del Mundial, ya que había perdido ante Arabia Saudita en su debut.

Después de que le ganaron a México, el cuadro argentino ya no paró y llegó hasta la Final, donde lograron el campeonato en una de las mejores Finales en la historia de la Copa del Mundo.