Dibu Martínez fue uno de los futbolistas más polémicos en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022, donde su selección se coronó. Principalmente por sus celebraciones y provocaciones a los rivales, ambas catalogadas de obscenas.

Pese a que llegó a ser considerado el mejor portero del planeta, la actualidad es complicada para el guardameta argentino, quien no ha recibido ninguna oferta para que cambie de equipo.

¿Por qué nadie quiere al Dibu Martínez?

Semanas atrás, cuando disputó su último partido como local en la temporada pasada, un Emiliano Martínez con lágrimas en los ojos se despidió de los aficionados, dando a entender que su etapa en el club había concluido.

El Dibu Martínez, quien todavía tiene contrato con el Aston Villa hasta 2029, manifestó su deseo de irse del club, por lo que dijo adiós a sus seguidores pensando que las ofertas le iban a llover.

No obstante, la situación ha sido totalmente diferente para el portero titular de la Albiceleste, quien no tiene una sola propuesta formal para que cambie de aires de cara a la temporada 2025-26 que está por arrancar en Europa.

En más de una ocasión se ha señalado que el entrenados de los Villanos, Unai Emery, no confía mucho en el argentino y preferiría poner a otro meta. Sobre todo, luego de la eliminación de la Champions League pasada ante el PSG, donde cometió varios errores en el partido de Vuelta.

En los partidos de pretemporada del Aston Villa, ha llamado mucho la atención que ha tenido participación Martínez, por lo que parece imposible que pueda fichar con otro equipo.

En caso de mantenerse en la institución, Dibu Martínez deberá convencer al entrenador español de que es u mejor opción para la portería. En caso de ser enviado a la banca, comprometería su convocatoria a la selección de Argentina, a menos de un año de que se dispute el Mundial 2026.