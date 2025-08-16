La Selección Mexicana no suele tener muchos pasajes extraordinarios durante sus participaciones en el Mundial. Son contadas las sorpresas cuando le toca enfrentarse a potencias, ya sea en fase de grupos o duelos definitivos.

Quizás el triunfo que más ruido hace a los aficionados es el que se sacó ante Alemania en Rusia 2018. Aquel gol del Chucky Lozano sentenció el partido para los de verde. No obstante, pocos recuerdan la brillante victoria sobre Francia en Sudáfrica 2010, donde la figura fue Chicharito Hernández.

¿Gignac enfrentó a México en un Mundial?

México estaba urgido de un triunfo en el Mundial de Sudáfrica 2010, ya que tras el agónico empate ante los anfitriones en el partido inaugural, el Grupo A estaba bastante cerrado.

El segundo rival era cosa seria: Francia. Les Bleus tenían entre sus filas a Thierry Henry y Franck Ribery, por lo que ante el Tricolor su combinado partía como amplio favorito.

Les Bleus habían empatado sin goles ante Uruguay y apuntaban a los tres puntos contra México. No obstante, esa noche en el Estadio Peter Mokaba se escribió una de las noches más oscuras en la historia de los franceses.

Después de un empate cerrado sin goles en el medio tiempo, algo pasó en el vestidor de los galos. Raymond Domenech decidió sacudir su alineación y sacó a Nicolas Anelka para enviar a la cancha al joven André-Pierre Gignac.

Raymond Domenech sorprendió a Gignac en el túnel del vestidor que jugaría en el Francia vs México de Sudáfrica 2010. Foto: Especial

Con apenas 25 años, Gignac se encontró con su entrenador tras realizar calentamientos mientras el resto de sus compañeros estaba en el vestidor, ahí recibió la noticia de que iba al campo de juego.

El delantero del Olympique de Marsella había debutado ante los charrúas, donde apenas disputó cinco minutos. Su gran oportunidad de mostrarse llegó ante el país que, sin saberlo, adoptaría como suyo años más tarde.

Lamentablemente para la ahora leyenda de los Tigres, no pudo hacer nada en el terreno de juego y México se impuso 2-0. Después trascendió que Anelka insultó a su entrenador y sus compañeros lo respaldaron.

No querían ser más dirigidos por Domenech, pero para evitar un escándalo salieron a jugar ante Sudáfrica el último partido, donde André-Pierre Gignac fue titular y perdieron, firmando la peor actuación de Les Bleus en un Mundial.