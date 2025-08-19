Uno de los procesos más escabrosos en la historia de la Selección Mexicana se dio rumbo a Sudáfrica 20101. Hugo Sánchez fue elegido entrenador del Tricolor, pero tras el fracaso en el Preolímpico 2008 fue removido del cargo.

Sven-Göran Eriksson tomó la batuta del combinado nacional, pero había pocas expectativas con lo que pudiera hacer el suizo, debido a su desconocimiento del futbol mexicano. Tras pasar prácticamente de panzazo al Hexagonal, también fue despedido del banquillo el exentrenador de la selección de Inglaterra.

Lee también Guillermo Ochoa: Los mejores momento del guardameta con la Selección Mexicana

¿Leandro Augusto fue seleccionado nacional?

Sven-Göran Eriksson llegó a la Selección Mexicana con ideas y metodologías totalmente diferentes a lo que se acostumbraba en el futbol de este país. Ese motivo, aunado al poco conocimiento que tenía del balompié nacional lo llevaron al fracaso.

El técnico sueco decidió apoyarse mucho en los futbolistas naturalizados, cosa que usualmente es muy criticada. Llevó a Matías Vuoso, Lucas Ayala, Leandro Augusto y hasta se dice que estaba planeando llevar al Ruso Zamogilny una vez que se convirtiera en mexicano.

Leandro, por lo mostrado en los Pumas, fue uno de los llamados que generó expectativas. Sin embargo, su desempeño no fue vistoso y quedó mucho a deber en las seis ocasiones que defendió la playera verde.

Leandro Augusto, luego de su retiro tuvo un paso fugaz como directivo de Pumas. Foto: Imago7

El brasileño convertido en mexicano debutó en el Coloso de Santa Úrsula en la eliminatoria de Concacaf contra Honduras. Era uno de los hombres de confianza de Ericksson en la media cancha.

El emblema de los Pumas incluso pudo meter un gol de tiro libre en un partido de preparación ante Bolivia. Sin embargo, una vez que echaron al entrenador europeo, Javier Aguirre no lo volvió a convocar.

Al Mundial de Sudáfrica 2010 el Vasco sí contempló a un naturalizado, que igual generó bastante controversia: Guille Franco, quien fue titular en lugar de Chicharito Hernández, que brillaba en Chivas y había sido fichado por el Manchester United.