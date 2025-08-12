El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los aficionados están a la expectativa de conocer cómo será el uniforme que México usará durante la competencia. Cabe resaltar que en meses pasados se filtraron las imágenes, pero al tener un rechazo rotundo, la FMF habría exigido cambiar el diseño.

Y parece que la decisión que tomaron benefició al combinado nacional, debido a que de nueva cuenta en redes sociales salió a la luz la playera que se usaría en la Copa del Mundo, que parece que ahora sí es del agrado de la fanaticada.

¿Cómo es la nueva playera de México?

A principios de año se filtró en internet los uniformes que usaría México en la Copa del Mundo de 2026. El de local era verde con unas líneas verticales que simulaban la bandera nacional.

Esta playera estaba inspirada en la que usaron en el Mundial de Argentina 78, donde la Selección Mexicana registró su peor actuación en la historia de la máxima competencia de la FIFA.

El rechazo de los aficionados retumbó en redes sociales, por lo que la Federación Mexicana de Futbol exigió a Adidas, marca que patrocina al cuadro nacional, a cambiar el diseño de la indumentaria que usarán jugando en casa.

Esta sería la playera que México utilice en el Mundial de 2026. Foto: Especial

Trascendió que el nuevo jersey del Tri tomaría partes de la forma de la que se usó en la Copa del Mundo de Francia 98. Esa indumentaria es una de las más queridas entre los aficionados, ya que se resalta el Calendario Azteca en la parte frontal.

De cara a la siguiente competencia en suelo mexicano, de filtró la que sería la nueva playera de México. Sin bien no tiene el Calendario Azteca, tiene algo muy similar; en el centro aparece el escudo de la FMF.

La casaca ha dividido opiniones, debido a que a una gran parte de la fanaticada les agradó. Otro sector considera que no es fea, pero queda lejos de la que portaron los seleccionados en Francia 98.