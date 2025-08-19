En los últimos Mundiales, la Selección Mexicana ha echado mano de futbolistas naturalizados, tema que suele causar mucha controversia entre los aficionados, debido a que bastantes de ellos consideran que no son necesarios.

El ejemplo más reciente se dio en Qatar 2022, donde Gerardo ‘Tata’ Martino optó por convocar a un lesionado Raúl Jiménez a y Rogelio Funes Mori, que pasaba por el peor momento de su carrera. No pesó en la cancha y se lo siguen recordando al Mellizo.

¿Quién ha sido el naturalizado más determinante en México?

La lista de jugadores naturalizado en la Selección Mexicana se acrecienta con el paso de los años, pero de todos los nombres que aparecen en ella realmente son pocos los que han aportado algo importante.

Dejando de lado a Carlos Blanco Castañón, Carlos Lara, Jorge Romo, José López Herranz, Lorenzo Camarena y Luis Flores, que hay poca información de lo que lograron con el Tri por aquellos ayeres, los que recientemente fueron llamados a portar la verde pasaron sin pena ni gloria.

No obstante, hay uno que es el que brilla por luz propia. Se trata de Antonio Naelson ‘Sinha’, que sigue siendo el único nacionalizado que pudo anotar y ser factor importante con la Selección Nacional en un Mundial.

Todo ocurrió en el debut en Alemania 2006. Corría el minuto 33', cuando Sinha recibió el esférico en tres cuartos de campo y sirvió el balón a Mario Méndez, que de primera intención centró el balón donde el Kikín Fonseca ya se saboreaba el remate.

Sinha es el único jugador naturalizado que ha marcado con México en un Mundial. Foto: Archivo

El jugador del Toluca se le anticipó en el área grandes y remató con potencia a segundo poste para marcar el gol de la victoria con el que México vencería 3-1 a su similar de Irán.

Previo al él en Corea-Japón se había toro la racha de más de 60 años sin llamara a naturalizados en México. Gabriel Caballero fue la sorpresa de Javier Aguirre, aunque le pesó la playera y después del primer partido perdió la titularidad.

En Sudáfrica repitió el Guille Francoa, que al igual que cuatro años atrás se fue en cero de la competencia. Para Brasil 2014 y Rusia 2018 no hubo ningún futbolista nacionalizado y durante Qatar 2022 Rogelio Funes Mori pasó sin pena ni gloria.