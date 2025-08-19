Hugo Sánchez quizás no tiene el reconocimiento que se merece en México. Muchos aficionados lo tachan de soberbio y optan por ignorar todo lo que consiguió en su exitosa carrera.

Sin embargo, en su ‘prime’ Hugol no sólo fue considerado el mejor futbolista en la historia del país tricolor, además se ganó su lugar en lugar a nivel internacional, donde se codeó con leyendas del deporte.

¿Hugo Sánchez y Maradona jugaron juntos?

La época de los 80 en el futbol se caracterizó por ver surgir a futbolistas que posteriormente se convertirían en leyenda. Uno de ellos es Hugo Sánchez, mexicano que brilló en el Atlético y Real Madrid.

El delantero formado en los Pumas fue por muchos años considerado el mejor ‘killer’ del mundo y sus cinco Pichichis lo avalan. Pese a que compartió equipo con auténticos emblemas, solamente una ocasión pudo compartid equipo con Diego Armando Maradona.

Y fue en un partido de carácter amistoso, ya que fue elegido para participar en el Francia contra ‘Mejores del Mundo’ que serviría como homenaje a Michel Paltini, que en 1988 decidió retirarse del futbol.

Este es el equipo que enfrentó a Michel Platini en sus despedida. Foto: Especial

Hugo estuvo en el equipo junto al Pelusa y baluartes como Zico, Lotthar Mattaus, Enzo Francescoli, Joao Pinto, entre otros. Esta fue la única ocasión que el mexicano y argentino pudieron compartir equipo.

El marcador final fue un empate 2-2, siendo Matthaus y Francescoli los anotadores por parte de las figuras; para Les Bleus Jean-Pierre Papin anotó los dos goles por el cuadro galo. Sánchez se quedó a nada de hacerse presente en el marcador.

A nivel de clubes, cuando Hugo Sánchez estaba en Atlético de Madrid se enfrentó en dos ocasiones en la Copa del Rey al Barcelona de Diego Armando Maradona, con una victoria por bando.