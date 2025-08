La Selección Mexicana que participó en el Mundial de 1986 tenía todo para realizar una actuación histórica, debido a que eran los anfitriones. No obstante, una vez más los ‘fantasmas’ se apoderaron de los jugadores y se consumó la eliminación en Cuartos de Final.

Se suponía que Hugo Sánchez sería la gran figura de esa Copa del Mundo, pero se quedó lejísimos de igualar con el Tricolor las hazañas que conseguía semana a semana con el Real Madrid. Incluso, despareció en el momento más importante del equipo nacional.

¿Qué le pasó a Hugo Sánchez en Mundial de México 86?

Hugo Sánchez llegó a la Selección Mexicana como la máxima figura para la Copa del Mundo de 1986. No era para menos, era el delantero del Real Madrid y se perfilaba como el de mayor jerarquía del equipo.

Sin embargo, el canterano de los Pumas se topó con pared con Tomás Boy, quien fue elegido por Bora Milutinovic para ser el capitán del combinado nacional. ese fue un duro golpe para el ego del atacante madridista.

El Mundial no mejoró para Hugol, quien luego de estrenarse ante Bélgica tuvo el triunfo frente a Paraguay en el segundo partido. Lamentablemente para él, su penal fue detenido por Roberto 'Gato' Fernández y la afición no se lo perdonó.

La reivindicación debía ser contra Alemania en los Cuartos de Final. El partido fue cerrado y ríspido y pese al dominio mexicano, no lo pudieron reflejar en el marcador. El empate sin goles perduró hasta tiempos extra.

Hugo Sánchez salió en camilla del partido contra Alemania y ya no pudo regresar por supuestos calambres. Foto: Especial

Justo cuando la tanda de penaltis para definir al ganador se acercaba, Hugo Sánchez se tiró al pasto aquejándose de calambres. Harald Schumacher, portero de los alemanes lo ayudó a estirar.

El Pentapichichi estuvo siendo atendido por su masajista personal casi todo el alargue y decidió que no era ideal para ser uno de los cobradores. La historia ya es conocida, Manuel Negrete anotó y Fernando Quirarte y Raúl Servín para concretar la eliminación en Monterrey.

“Me sentí impotente. Era uno de los lanzadores designados y fue terrible no poder aportar mi granito de arena”, fueron las palabras de Hugo Sánchez.

No obstante, con el pasar de los años varios compañeros han señalado que Hugo no tenía nada y simplemente quiso evadir la responsabilidad de disparar de los once pasos, ya que no había superado su falla ante los paraguayos.