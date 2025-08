Desde que llegó a Televisa, David Faitelson constantemente ha chocado con Marc Crosas, analista que no suele guardarse nada y le dice las cosas como las siente a su compañero.

Eso los ha llevado en más de una ocasión a protagonizar acaloradas peleas en televisión. En una ocasión, hasta Francisco Javier González tuvo que intervenir, debido a los insultos que se dijeron.

¿Mar Crosas lanzó indirecta a Luis García?

En los últimos días el nombre de David Faitelson ha sonado mucho. Luego de que ventiló el costo y salario de Giorgos Giakoumakis en Cruz Azul, el comunicador ha sido señalado de hacerlo con la única intención desestabilizar a la dirigencia de Iván Alonso.

Eder Velázquez y Gilberto Palafox son viejos amigos de Faitelson desde su etapa en TV Azteca. Esos dos personajes perdieron mucho poder en el cuadro celeste ante la llegada del directivo charrúa y se dice que están aprovechando su amistad con David para lanzar dardos contra Alonso.

Eso se lo reprochó Marc Crosas a David Faitelson durante uno de los programas en los que participan en TUDN. El comentarista negó que siga en contacto con ellos y solamente ha realizado su labor periodística sin fines de tener un beneficio.

Pero el choque de ideas fue más allá. Luego de que intentó defenderse Faitelson en redes sociales, Crosas le respondió casi inmediato a su publicación, donde no sólo lo dejó mal parado a él, además lanzó una clara pedrada a Luis García.

“David, lo que se pone en duda no es solo tu información si no tu honorabilidad. Eres ese ser capaz de señalar a un jugador por golpeador, pero si se trata de tu amigo no lo harás jamás. Es esa hipocresía y doble rasero que aplicas según tus intereses lo que realmente incomoda”, fue la reacción de Marc Crosas a una publicación de Faitelson.

Los internautas señalan que una parte de su mensaje es un dardo en contra de Luis García, con quien David Faitelson trabajó en TV Azteca y quien fue acusado de violencia por la actriz Kate del Castillo mientras fueron estaban casados.