En los últimos días, el periodista deportivo David Faitelson ha estado en "el ojo del huracán" por revelar los detalles del contrato de Giorgos Giakoumakis, futbolista del Cruz Azul, a modo de criticar la cantidad de dinero que el equipo invirtió en él y el rendimiento que ha tenido en el campo de juego. Tras recibir un sinfín de críticas y cuestionamientos de cómo consiguió esa información, el conductor publicó un descargo en redes sociales, aunque recibió una fuerte respuesta por parte de Marc Crosas, su compañero en la empresa.

"Le hago una entrevista a 'Billy' Álvarez y me acusan de proteger ciertos intereses… Digo que la multipropiedad es una trampa y me acusan de hacer una “campaña”… Revelo con documentos un contrato exhorbitante de un futbolista y me acusan de buscar desestabilizar a un club y a un dirigente…Todos esos ex futbolistas de pacotilla que pululan en los medios no son más que parte de la descomposición, la corrupción y la basura que existe en el futbol mexicano y de la que ellos no dejan de ser parte…" publicó Faitelson este lunes en X, antes Twitter.

En el video que compartió en un inicio, Faitelson reveló montos de contratación, bonos y cuánto dinero le corresponde al agente de Giakoumakis, y por si fuera poco, al final del mismo asegura que tiene más información por compartir donde podría revelar detalles de cómo Iván Alonso, director deportivo del Cruz Azul, se beneficia de estas negocaciones.

Marc Crosas llamó hipócrita a David Faitelson / Foto: Captura de pantalla

Crosas, exfutbolista de la Máquina y actual analista en Televisa, respondió acusando a Faitelson de ser hipócrita y puso en duda su honor.

"David, lo que se pone en duda no es solo tu información si no tu honorabilidad. Eres ese ser capaz de señalar a un jugador por golpeador pero si se trata de tu amigo no lo harás jamás. Es esa hipocresía y doble rasero que aplicas según tus intereses lo que realmente incomoda", escribió Marc Crosas.

