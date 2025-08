Christian Giménez, leyenda de Cruz Azul, insultó en vivo durante 'La Última Palabra' al Raúl el 'Pollo' Ortiz, luego de que este último lanzara sospechas hacia los jugadores del equipo por la goleada sufrida en Leagues Cup.

Según la postura del narrador de Fox, era algo extraño que Cruz Azul hubiera jugado tan mal, y soltó algunos temas controversiales, como que los mismos futbolistas buscan la salida de Nicolás Larcamón. Lo que hizo estallar al Chaco.

Nicolás Larcamón.

¿Qué le dijo el Chaco Giménez al Pollo Ortiz?

Luego de que le provocaran el enojo al padre de Santi Giménez, que incluso amenazó con dejar la mesa de debate, exclamó: "No te permito que pongas en duda a los jugadores. Lo perdieron porque lo perdieron, no pongas en duda eso porque me levanto y me voy".

"Estás poniendo en duda a los futbolistas y no es serio eso. Investiga bien, Pollo. Vos lo ponés en duda en una mesa, eres un periodista serio pero seguís estirando la liga", continuó.

CHACO GIMENEZ AMENAZA CON IRSE DE LA MESA POR TEORÍA DEL POLLO 💥#LUP | Ojo al encontronazo entre @chaco_81 y @RaoulPolloOrtiz sobre el 7-0 del Cruz Azul.



"Para o me voy. Si eres un periodista serio ¡Investiga! Estás diciendo puras pendej@das" pic.twitter.com/ArSJGCTOFN — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 3, 2025

Después, aún con los ánimos calientes, el argentino reconoció que puede que haya algún tema dentro del club que cause el bajo rendimiento, pero hasta ahí.

"Puede haber un problema fuera de la cancha, pero la responsabilidad es de los futbolistas y el técnico, pero que estén molestos por los premios... Estás diciendo puras pendejadas, perdóname. Me hiciste enojar, te lo digo en serio", sentenció el exfutbolista.

Chaco Giménez

